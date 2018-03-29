影》遭控壓榨勞工只給20K 民進黨擬開除蔡宜珊黨籍

2018年03月29日 11:06 中時 陳燕珩 、中時電子報／ 羅懋 、中天新聞／ 王智文 、顧上鈞 、中時電子報／、中天新聞／、顧上鈞

民進黨台北市中正、萬華區議員參選人蔡宜珊懷。（資料照片，張立勳攝）

民進黨新人蔡宜珊擬參選台北市中正萬華區議員，不過由於入黨未滿2年，不符黨內初選資格。近來又被前助理控訴違反勞基法，壓榨勞工，蔡宜珊則回指，「給設計師一個月2萬薪水算很高」，「以前當助理也沒勞基法」，引發網友砲轟，民進黨台北市黨部今發布聲明，將把蔡宜珊移送評委會開除黨籍。

蔡宜珊今年1月遭前特別助理吳伯瑋控訴，指她拖欠薪水，不給助理保勞健保，壓搾年輕勞工。近期又有競選團隊前設計師「呱呱」指控，他在團隊1個月，工作包山包海，一天工時12到16個小時，卻只領2萬元，蔡宜珊還以他是新鮮人為由，想再砍薪5000元，甚至主張呱呱在家工作時數不給薪，因是他「自願加班」。

爆料一出，隨即引來眾多網友批評，蔡宜珊先是表示，「設計師一個月2萬薪水算很高」，沒虧欠助理，以前她在阿扁、謝長廷、姚文智總部當助理，也沒有勞健保。接著又澄清，她一個月開4萬元給呱呱，但對方稱一周只能工作3天，每天8小時，所以折半成2萬元，還說她不是現任民代，團隊又是5人以下，「不適用勞基法」。

不少網友力挺吳伯瑋和呱呱，鼓勵他們爭取自己的權益，還拿總統蔡英文名言開酸「勞工永遠是民進黨心裡最軟的一塊。」對此，民進黨台北市黨部主委黃承國今發表聲明指出，本黨黨員蔡宜珊因民進黨未滿兩年，並不具備民進黨市議員初選參選資格。

聲明強調，蔡宜珊近日相關言行，嚴重悖離民進黨價值，與民進黨長期照顧勞工權益的理念完全相違背，將會把蔡宜珊移送評委會開除黨籍。

(中時)