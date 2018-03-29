八珍饌排骨酥湯 排骨軟而不爛滋味豐郁

2018年03月29日 11:13 中時 馮惠宜

位於台中餐飲一級戰區公益路美食商圈，提供川滬揚麵點的「八珍饌」無論小菜、麵點與客飯都價格都相對平價。（馮惠宜攝）

八珍饌的東坡燒肉飯只要160元，不只有香Q彈牙的東坡肉，還有3道精緻配菜，算是CP值超高。（馮惠宜攝）

位於台中市公益路餐飲一級戰區「八珍饌」今年1月才開幕，由三名廚藝加起來超過百年的老師父掌廚，店裏賣的川滬麵點精緻到位，其中排骨酥湯也是招牌，排骨軟嫩帶醬香，湯頭有蔥花、芹菜香以及蘿蔔香甜滋味豐郁，是許多饕客配水餃、蒸餃、蔥花油餅最愛。

「八珍饌」其實是老店新開，曾在20多年前風靡大台中的八珍饌麵食館，921後因故結束營業，昔日的三位大廚重聚後決定擦亮老招牌，今年元月終於如願重開「八珍饌」，也把昔日的招牌菜一一重現。

身處餐飲一級戰區，「八珍饌」提供的麵點、飯類相較於同區域的店家價格更為平易近人，老師父親自掌廚，餐點精緻可口，店裏的招牌像是川味牛肉麵、清燉牛肉麵、冰花鍋貼、烙餅、湯包等，全是現點現做，精緻可口。

搭配店裏多元的麵店，店裏也提供相當多種類的的煨湯，從八珍酸辣湯、牛肉湯、清燉雞湯以及麻油雞湯各色各樣，其中排骨酥湯也有許多饕客就愛這一味。

八珍饌麵點主廚魏德明說，這盅排骨酥湯，選有帶著軟骨的軟排，先以大蒜、醬油、烏醋和中藥香料醃半天，再下油鍋酥炸，最後再加上清湯、蘿蔔、鹽，一盅一盅放入蒸籠裏賣賣蒸煮，上桌前再加上蔥花、芹菜提味。

小小一盅排骨酥湯，蘊藏老師父超過30年的功力，其排骨軟而不爛還可嚼到軟骨，肉汁帶著醬香，搭襯的蘿蔔香甜可口，清湯醬香、蔥香、蘿蔔甜層次豐郁，愈喝愈順口。

八珍饌

排骨酥湯80元

地址：台中市公益路207號

電話：04-23010259

營業時間：11:00～14:00，17:00～21:00

(中時)