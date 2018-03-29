蔡英文請韓議員發揮影響力 支持台參與WHA

2018年03月29日 11:15 工商 崔慈悌 /台北報導 /台北報導

蔡英文總統今天上午接見韓國國會「女性家族委員會」委員長南仁順訪問團，表示將透過國際合作，將性別觀點放入各個領域，並請他們發揮影響力，支持臺灣參與今年的世界衛生大會。

蔡英文表示，近年來臺韓兩國在區域安全、經貿、文教和觀光，交流越來越頻繁。尤其，今年臺、韓都成為對方的第三大觀光國，在總統府的展覽廳常常可以聽到來自韓國朋友的聲音。

臺灣和韓國社會結構非常相似，也面臨長照、婦女參與等議題。未來，不僅是民間交流或是在國會，她也期待在各項議題上，雙方能分享彼此的經驗，並拓展更多交流合作機會。

蔡英文指出，訪賓都是韓國非常優秀的女性國會議員，在婦運、人權以及民主化領域，都有傑出的貢獻。臺灣非常重視婦女賦權，全國的創業家，平均每三位就有一位是女性，而現任國會議員也有將近四成是女性。

她提到，去年，臺灣也和美國、澳洲共同宣布成立「APEC婦女與經濟子基金」。這是國際肯定臺灣在推動婦女賦權的成果，也是我國擴大女性參與經濟的具體行動。「透過國際合作，把性別觀點放入各個領域，是我們努力的目標。」她也期許，未來臺韓兩國能針對性別等議題有更深入的合作交流機會。

由於訪團成員不僅是韓國重要的女性議員，也是保健福祉委員會的重要成員。她說，臺灣防疫經驗豐富，是世界衛生和防疫體系不可或缺的一環。她要請訪賓們發揮影響力，支持臺灣參與今年的世界衛生大會，並請南仁順議員向文在寅總統轉達誠摯的問候。

(工商)