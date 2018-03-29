吳音寧為何被保？游淑慧揭北農董事會「恐怖平衡」

徐巧芯、葉元之、江怡臻、游淑慧、鍾沛君、黃子哲29日上午到北農踢館。（取自游淑慧—港湖慧更好臉書）

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旺報

今天是329青年節，有意角逐北市與新北市議員選舉的藍軍新生代徐巧芯、葉元之、江怡臻、游淑慧、鍾沛君、黃子哲等人，29日上午到北農公司，跟剛保住總座位子的北農總經理吳音寧「請益秘訣」，游淑慧表示，今年的青年節特別諷刺，「原來機會不是給有能力的年輕人的，而是給有關係的人占據」。

曾任北市觀傳局主秘的郝龍斌辦公室主任游淑慧表示，北農保下吳音寧，等於給了相信柯文哲的年輕人一個巴掌，原來柯市府內充滿了妥協、政治交換、裙帶關係、攀親帶故，關係決定一切。

游淑慧分析，幾周前她在節目上就明確指出，吳音寧絕不會被撤換，因為是一場「政治妥協的恐怖平衡」。北農董事會總席次23席，北市府、農委會、全國農會都各占5席，註定農委會跟台北市政府都無法單獨指派董事長或總經理。

因此，在民進黨與柯文哲相互算計之下，若換掉「單純」的吳音寧，新人選由誰來推？另一方會同意嗎？如果職務再次懸缺，甚至農委會可能故意使它懸缺半年，最後傷害的還是柯文哲的選情，於是「一動不如一靜，不如將就用吧！」

另外，游淑慧指出，吳音寧有一票強而有力的親友應援團，「後台」強而有力：父親吳晟是總統府資政、舅舅莊秋雄曾任台獨聯盟美國本部主席，最重要還有個「好朋友」、北市府顧問蔡壁如。

她表示，走「蔡壁如路線」而官運亨通的，當數官位「五級跳」的觀光傳播局長陳思宇和吳音寧兩位「年輕優秀的女性」。陳思宇也同樣有個好爸爸—現任市議員陳建銘，陳思宇三年前才踏入北市府，之前只是八職等的秘書處專員，年薪不到百萬，也一躍變成「13職等特任官」，職等五級跳、年薪翻倍加（近200萬），還有配車、司機、秘書以及每月5萬多的特別費，這兩個人的「好運氣、好工作」，年輕人看了是否都「好羨慕」？

(旺報)

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