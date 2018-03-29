免費借德國車遊宜蘭 蘭城晶英好「凱」

2018年03月29日 11:07 工商 姚舜

為了讓房客舒適借車，蘭城晶英酒店並全新打造工業風福斯取車中心 。(圖／蘭城晶英酒店）

住蘭城晶英酒店 ，房客可自選包括7人座的Volkswagen德藝車款自駕遊。（圖／蘭城晶英酒店）

蘭城晶英酒店八樓芬朵奇堡樓層跑車情境跑道 ，小朋友當個小駕駛樂趣無窮。（圖／蘭城晶英酒店）

包！包！包！休閒度假飯店為了以廣招徠提高住房率，除了包吃包住還能包什麼？位在宜蘭市中心的蘭城晶英酒店為了全面提高房客滿意度，今年斥資5千萬元大手筆購入34輛福斯汽車Volkswagen3款新車，並打造取車中心，規畫舒適的接待區、選車區以及教學區，飯店今天正式宣布，自6月起凡下榻蘭城晶英酒店3天2夜以的客人一律可以免費借車，客人自駕遊出遊只要100公里以內，油錢亦免費，如此豪氣大手筆已創觀光飯店史上先例。

蘭城晶英酒店曾多次被不同網路平台票選為「全台最佳親子飯店」、「全台最好吃烤鴨飯店」，並因在館內芬朵奇堡免費提供電動小汽車且打造客房賽車廊道與樓層，被稱為「全台最火親子汽車旅館」，如今該飯店將芬朵奇堡開車概念從小朋友向大人延伸，連油錢帶汽車免費借給住客使用，「讓小朋友開小車，大人開大車」並標榜「整個宜蘭都是芬朵奇堡」，提高了飯店的競爭門檻，也讓該飯店更具市場競爭力。

根據觀光局統計，蘭城晶英酒店去（2017)年全年平均房價為8896元，為宜蘭所有飯店之冠，並在全台休閒度假飯店中排第4。而蘭城晶英店去年全年營收則超過8.4億元，超過日月潭雲品酒店、涵碧樓與礁溪老爺酒店，為全台休閒度假飯店之冠。漂亮成績單就是靠「全包式郵輪度假」概念的成果。

為提高住客滿意度並傳遞有別傳統的旅宿體驗，蘭城晶英酒店自2011年設立《芬朵奇堡》，廣受親子家庭喜愛，其後逐年增加新設施或規畫推出新活動，其中包括將樓層廊道改造成兒童電動車跑道、獨創百貨公司包館舉辦《蘭城晶英?全員逃走中》生存遊戲、親子齊心在新月廣場各櫃玩《新月爆走闖關趣》等，讓整座飯店仿如遊樂園，發揮蘭城晶英酒店與新月廣場、新月豪華影城共構綜效。

2016年暑假，蘭城晶英酒店大刀闊斧將總統套房全面改造成為兒童俱樂部《窩窩樂WOW WOW LAND》，其三大主題空間包含與迪士尼公司共同策畫以動畫為主題的兒童互動劇場「好看窩WOW SHOW」、兒童西部牛仔吧「好喝窩WOW BAR」及親子休憩空間「好樂窩 WOW LOFT」，打造一處時尚歡樂的潮窩，將飯店頂級奢華的總統套房空間留給親子家庭們，充分展現對家庭旅遊的重視與貼心。

隨著企業集團紛紛搶進宜蘭投資興建飯店，宜蘭當地休閒度假飯店市場競爭亦更加白熱化，為此蘭城晶英酒店決定大手筆購入德國進口福斯汽車並免費借給3天2夜以上客人使用，一方面可以延長住客留宿時間，另一方面也希望藉此開拓中南部與外國來台觀光客源，全面提高住房率。蘭城晶英酒店並強調，飯店免借借車給房客自駕遊宜蘭，用意是在在全面提升客人滿意度，所以「飯店不會漲房價！」。

(工商)