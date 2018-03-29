屏縣長潘孟安赴北農 協助農民賣洋蔥

2018年03月29日 11:23 工商 林憲祥

屏東縣長潘孟安(左五)親自到台北農產運銷公司促銷洋蔥。(圖／縣府提供)

3月底，正是屏東恆春半島洋蔥盛產期，因洋蔥是屏東重要且具地區特色的農作物，為了推廣屏東洋蔥，屏東縣長潘孟安特地於今（29）日凌晨，帶領恆春半島洋蔥產地的農會，親臨臺北農產運銷股份有限公司辦理屏東洋蔥品牌行銷活動，深具意義。

北農總經理吳音寧及農糧署南區分署分署長姚志旺也親臨現場共同為屏東落山風洋蔥站台，透過品牌行銷概念，再搭配屏東好物標章及產地團體商標雙標章的加持下，縣長潘孟安化身超級拍賣員，將限量且標有產地團體商標的洋蔥拍出好價格，喊出每公斤30元的成交價，成功行銷屏東落山風下的洋蔥，期許未來價格可以維持，藉以穩定農民收益。

屏東縣長潘孟安表示，批發市場是公開競價的交易方式，它的拍賣制度行之有年，已建立起一套公平、公正、公開之電腦拍賣交易制度，每項蔬果的交易價格，是非常具公信力與可信度。這次記者會選在台北農產公司的第一批發市場辦理，由於這裡是全臺最大量的蔬果集散地，位處都會區的批發市場外，它也是國內、外各蔬果產地進口、直供、集散的最大且主要且具影響力的批發市場，國內許多農民都選擇把自己生產的最優良的蔬果送往這裡，以取得最好的拍賣價格。藉由今天的記者會，讓承銷人知道屏東優質洋蔥現在正是產期，也希望透過產地團體商標的加持，讓落山風洋蔥能與其他縣市或進口洋蔥區隔，在活動現場也深受承銷人的認同，相信在縣府的輔導之下，可以成功打出自有洋蔥品牌，建立區隔。

屏東縣政府表示，洋蔥是屏東重要且特色的農作物，107年屏東洋蔥的面積有600公頃，較去年477公頃增加120公頃左右，主要集中在枋山、車城與恆春。3月進入屏東洋蔥產期，為了讓這些優質的洋蔥在市面上的辨識度更大，縣府特地輔導產區農會註冊產地團體商標，清楚區隔市場的洋蔥，屏東縣政府特別輔導恆春半島3個農會註冊洋蔥產地團體商標，以洋蔥做為主元素，搭配恆春古城門、車城四重溪溫泉及枋山地區伯勞鳥及落山風，同時配合屏東縣政府的屏東好物標章，不管是市場承銷人，或是市面上的消費者買到，保證一定來自屏東。屏東洋蔥經過落山風強力且直撲的吹襲，蔥桿倒伏後，養份全集中在球莖，加上充足的陽光照射，造就了屏東洋蔥個個碩大，風味甘甜，口感佳，蔥味十足，加上耐冰儲的特點，是廚帥與消費者最佳選擇。藉由此次記者會，除了讓承銷人知道屏東優質洋蔥現在正是產期，同時，也藉由記者會曝光及行銷「屏東好物」標章及「洋蔥產地團體商標」，在雙標章的加持下，絕對讓市場的承銷人買得有信心。

(工商)