《娛樂重擊》：影音產業的數據分析是趨勢 應著重問題挖掘與應用

2018年03月29日 11:11 中時電子報 綜合報導

《娛樂重擊》與《潮網科技》共同舉辦「泛娛樂大數據產業及網路大數據應用工作坊」，邀請到影視、VR、整合行銷等相關業者，就「影視內容與行銷網路數據運用－賀歲片與動畫電影」、「影視創新與科技－OTT 平台與 VR 技術」兩個議題進行討論；《娛樂重擊》主編徐佑德認為，影音產業的數據分析已是趨勢，但是產業的實際應用，則存在不小的數位落差。

「泛娛樂」的概念乃是以 IP 授權為核心，透過互聯網的發展，將小說、動漫、遊戲、影視、戲劇等多種文創類別串連起來，形成「同一 IP，多種體驗」的創新娛樂互動。

多數影視產業業者對於數據應用較為陌生，由文化部補助的潮網科技團隊，運用《潮影據》觀測服務，提供電影與電視製作、電視台、OTT、影視媒體等多家業者進行顧問服務，協助影視產業提升內容行銷力，潮網科技副總經理徐承立表示：《潮影據》希望能提供影視業者在製作前期、宣傳期與上映期的新數據分析服務模式，進一步透過產學合作、工作坊等方式，發展出專屬影視產業的大數據觀測。

徐承立針對2018 賀歲片進行分析，鎖定《花甲大人轉男孩》與《角頭 2》2 部進行討論，同樣從聲量來源分布、新聞關鍵字排行、社群網站熱門文章等大數據分析。從聲量表現來看，《花甲》上映當日聲量有明顯提升，在情人節前夕的討論度達頂峰；反觀《角頭 2》在 14 日上映時無明顯討論聲量，其聲量卻於 2 月底明顯提升，且網路口碑反映在票房表現上。

牽猴子整合行銷的王師從以他行銷的操作經驗提到，行銷不是一種化妝，而須從商品本質出發，透過對市場的理解，提供客觀的診斷，而大數據分析的好處，便是提供較客觀，能一步步釐清問題所在的工具，只是也需留意不要被數據所綁架。

座談也提到，台灣OTT市場競爭激烈，除了台灣在地業者，亦包括歐美、中國業者的競爭，《潮影據》顧問服務分析各大OTT業者的網路商情動態，觀測結果顯示，在韓劇、陸劇的強烈競爭下，台灣自製劇的討論聲量受到擠壓，影劇傳散度不足，業者應有完善的數位資源配置，推動台灣自製內容的國際競爭力。

經由此次工作坊，《娛樂重擊》認為，藉由客觀數據與具體服務，可協助影視業者找出問題核心，有效提升產業行銷力，降低大數據決策的數位落差，並促使影視產業正向成長。

(中時電子報)