狄鶯明飛美救子 「子彈我們揹過去的」

2018年03月29日 11:16 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

孫鵬、狄鶯兒子孫安佐在美國賓州因為被搜出許多危險物品，被懷疑涉及恐攻而被警方逮捕。只是狄鶯在事件發生後，強調兒子只是一句玩笑話竟被報警，更說外界傳他擁槍不是事實，也透露兒子有什麼物品她和孫鵬都知道，就連新聞報導兒子帶子彈，狄鶯也說那是過年時他們從台灣買過去給兒子打靶用的，強調一切合法。

孫安佐在美被捕的消息傳回台灣後，狄鶯第一時間證實被捕的就是在美留學的兒子！不過她接受《蘋果日報》專訪時，否認兒子擁槍，也不滿台灣媒體的報導內容。直言「他一支槍都沒有，他有的東西我們都知道。」更說子彈是過年時，他們從網路上訂購後帶過去的，狄鶯說這是因為兒子喜歡打靶，因此幫他先訂購後再帶過去打靶俱樂部，強調「這些在美國都是合法的。」

至於會被捕，狄鶯也說兒子是個很健康的小男生，目標成為像李昌鈺這樣的專業人士，加上喜歡反恐小組，因此從小就喜歡槍和武器，更表示兒子已經申請上美國犯罪心理的大學，沒想到他只是和同學說一句「我會開槍喔」，就被報警逮捕。

狄鶯受訪時也說兒子在美寄宿家庭的home媽協助請的律師不夠好，坦言明天就會飛美去救兒子。不過夫妻倆自從27日接到消息後，至今還是沒和兒子通上電話，希望能趕緊過去處理後續。

(中時電子報)