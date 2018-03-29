核二跳機立委砲聲隆隆 時力再要求立院同意才能重啟

2018年03月29日 11:28 中時 王玉樹

核二2號機一日跳機今天在立院果然遭到不分朝野立委重砲攻擊，時代力量更要求2號機須經立院同意後才能再重啟。最後經濟委員認為經濟部對核二事故、供電安全與人員懲處交代不清楚，決定暫時罷審台電核後端預算審查。明天國民黨黨團大會會可能決議下周一再邀請經濟部與原能會到經濟委員會做專案報告。

國民黨立委廖國棟今天在經濟委員會要求，核二跳機在有真相調查報告與懲處名單出爐前，應暫停核後端預算審查。王惠美嘲諷，這是台電吃緊弄破碗，把籌碼都壓在核二2號機上的結果。要問的是，這次2號機審查過關到底是台電做半套，還是台電與原能會聯手演出一場安全無虞大戲。

孔文吉則把矛頭指向原能會主委謝曉星，認為他昨天表示核二如不會跳機才更慘發言，最應該負責，應下台負責。李彥秀更怒批賴清德說只有剩電問題，都是謊言一場。把經濟部部長沈榮津變成水電部長，每天都在找電。現在 4月份用電可能亮橘燈，呼籲沈榮津負起政治責任下台，賴清德則應召開全國能源會議，讓國人知道現在能源有多危險。藍營立委柯志恩喊話，請民進黨年底前把供電要說清楚，不要到時又火力(電廠)全開。

時代力量立委洪慈庸宣示時代力量立場，一是要求對此事件做出懲處，二是賴院長到立院做能源安全與供電穩定報告，最後核二則須經立院同意後才可以重啟。

執政黨立委鄭運鵬則雖然同意核二要重新報告，但認為如果只是測試過程中有意外就要政務官、經理人負責，那反而忽視基層鬆散問題。希望核二報告要清楚說明，到底升載測試哪一個環節出問題。

最後經濟委員會協商，認為經濟部並未說清楚核二事跳機與人員責任問題，因此決定暫時罷審核後端預算，以做抵制。國民黨黨團表示，明天黨團大會會討論，可能下周一邀請經濟部、原能會來做專案報告。

(中時)