空汙也會傷眼 擠眉弄眼幫眼球深呼吸

2018年03月29日 11:44 中時 王文吉

眼科醫師袁漢良示範如何擠眉弄眉，幫眼睛呼吸。〈王文吉攝〉

眼科醫師建議使用密封夾鏈袋裝約40度的溫水，以暖暖的水球熱敷眼睛。〈王文吉攝〉

熱敷眼睛應將溫水袋蓋在鼻子、眉頭等突出處，時間控制在5分鐘以內。〈王文吉攝〉

空汙會影響肺部功能，眼睛接觸髒空氣，也同樣難以「呼吸」。台中慈濟醫院眼科醫師袁漢良建議民眾抽空「擠眉弄眼」，藉眼淚溼潤眼球、擠出髒汙，至於坊間流行的「洗眼睛」、熱敷則應注意避免感染，若時間太長、溫度太高都會產生反效果。

空氣品質每下愈況，很多人戴口罩保護呼吸道，卻沒想到眼睛也是直接受害的器官。袁漢良表示，眼角膜沒有血管，是全身最敏感的地方，要靠眨眼睛讓眼淚流動，吸收氧氣帶進眼球，冬季乾冷時更需要讓靈魂之窗增加開闔、閉上次數。

他說，眨眼跟呼吸一樣重要，不眨眼睛最多維持3、5分鐘就受不了，跟憋氣潛水一樣，因為眨眼就是眼角膜的呼吸，呼吸有多頻繁，眨眼次數就應有相對等次數。最重要的是，貶眼還可以把空污、灰塵、霧霾微粒擠出去。

有些病人會常反映「明明眨了眼睛，為什麼還是難過？」袁漢良解釋，關鍵是眨眼頻率不夠、力量不夠。他表示，擠眉弄眼要像打蠟一樣，用力擠出眼淚，讓眼淚流動，吸收空氣中的氧氣傳回角膜，才會讓眼睛發亮。

袁漢良進一步指出，坊間流行的「洗眼睛」頗受部分長輩青睞，其實同一套器材給所有人用，可能陷入感染危機，而熱敷眼睛的確可以促進血液循，讓眼睛舒服一點，但高於體溫的溫度應適可而止，尤其要注意使用的工具、時間與溫度。

袁漢良提醒，「熱敷」應是將熱毛巾蓋在鼻子、眉頭等突出處，並非直接敷在眼部，而且眼皮是全身皮膚最薄的地方，熱敷易導致水腫。

他建議，使用密封夾鏈袋裝約40度的溫水，以暖暖的水球熱敷，剛好均勻密合所有的點，時間控制在5分鐘以內，以免溫度太熱、時間太久，造成反效果。

(中時)