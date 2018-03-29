心疼！心臟僅拇指大 馬偕助24天新生兒「開心成功」

馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師張重義抱著手術成功的男嬰安安。（馬偕提供）

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安安的主治醫師張重義（右）和徐綱宏（左），今說明安安的手術情形。（倪浩倫攝）

開心手術非常困難，尤其是心臟僅有「拇指大」的時候！一名早產的男嬰「安安」，出生後心臟有雜音、呼吸會喘，確診先天性心臟病，心臟血液「打不到下半身」、「大量誤流到肺臟」，喝奶時完全無法吸收而長不大，不開刀還易併發心、肺衰竭，最終經兩次開心手術而恢復健康，動刀時僅1948公克，更創下全球第3低體重的紀錄。

收治該病例的馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師張重義說，安安的先天性心臟病相當罕見，包括罹患率10萬分之2的「A型主動脈弓橫斷」，以及10萬分之6的「主動脈肺動脈窗」，像安安這樣合併2種者，更是少數中的少數，文獻顯示，德國30年來僅有8人，我國30年來更只有4~5人。

馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師徐綱宏解釋，「A型主動脈弓橫斷」就是心臟血液「打不到下半身」，「主動脈肺動脈窗」則是因心臟和肺臟間出現破洞，導致讓本該流到全身、充滿氧氣的血液，大量誤流到肺臟；除了最初的呼吸會喘，若未開刀治療，更易併發心肺衰竭、肝腫脹、體內血液循環喪失等困境，「患者通常活不過6~12個月」。

徐綱宏說，研究顯示，若低於2000~2500公克開刀，風險會高出10倍，安安出生時不到1800公克，本想把他養大養胖一點再開刀，但因心臟的問題，一喝奶肚子就脹大，完全無法吸收而「根本長不大」，只好在出生24天、僅1948公克時就動刀。

手術時，醫療團隊得先替安安裝上體外心肺循環機，接著將體溫降到18度，讓他心臟停止跳動、呈現假死狀態，由於需在60分鐘內，把心臟有問題的血管處理好，加上心臟僅有一個拇指大、血管和一根細吸管一樣粗，手術難度相當高；術後，由於血管仍過於狹窄，醫療團隊便在隔天再次進行一次手術。

馬偕兒童醫院醫務專員、資深兒童科主治醫師陳銘仁說，手術後，安安恢復良好，住院103天已可出院，體重現已追上同年齡層的嬰兒，體重在6個月大時已突破7.3公斤，活動力也相當良好。而根據文獻報告顯示，成功完成這兩種先天性心臟病的案例，安安的體重是全球第三輕，僅次於日本的1230公克、希臘的1600公克。

(中時)

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