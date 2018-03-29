心疼！心臟僅拇指大 馬偕助24天新生兒「開心成功」

2018年03月29日 11:46 中時 倪浩倫

安安的主治醫師張重義（右）和徐綱宏（左），今說明安安的手術情形。（倪浩倫攝）

開心手術非常困難，尤其是心臟僅有「拇指大」的時候！一名早產的男嬰「安安」，出生後心臟有雜音、呼吸會喘，確診先天性心臟病，心臟血液「打不到下半身」、「大量誤流到肺臟」，喝奶時完全無法吸收而長不大，不開刀還易併發心、肺衰竭，最終經兩次開心手術而恢復健康，動刀時僅1948公克，更創下全球第3低體重的紀錄。

收治該病例的馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師張重義說，安安的先天性心臟病相當罕見，包括罹患率10萬分之2的「A型主動脈弓橫斷」，以及10萬分之6的「主動脈肺動脈窗」，像安安這樣合併2種者，更是少數中的少數，文獻顯示，德國30年來僅有8人，我國30年來更只有4~5人。

馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師徐綱宏解釋，「A型主動脈弓橫斷」就是心臟血液「打不到下半身」，「主動脈肺動脈窗」則是因心臟和肺臟間出現破洞，導致讓本該流到全身、充滿氧氣的血液，大量誤流到肺臟；除了最初的呼吸會喘，若未開刀治療，更易併發心肺衰竭、肝腫脹、體內血液循環喪失等困境，「患者通常活不過6~12個月」。

徐綱宏說，研究顯示，若低於2000~2500公克開刀，風險會高出10倍，安安出生時不到1800公克，本想把他養大養胖一點再開刀，但因心臟的問題，一喝奶肚子就脹大，完全無法吸收而「根本長不大」，只好在出生24天、僅1948公克時就動刀。

手術時，醫療團隊得先替安安裝上體外心肺循環機，接著將體溫降到18度，讓他心臟停止跳動、呈現假死狀態，由於需在60分鐘內，把心臟有問題的血管處理好，加上心臟僅有一個拇指大、血管和一根細吸管一樣粗，手術難度相當高；術後，由於血管仍過於狹窄，醫療團隊便在隔天再次進行一次手術。

馬偕兒童醫院醫務專員、資深兒童科主治醫師陳銘仁說，手術後，安安恢復良好，住院103天已可出院，體重現已追上同年齡層的嬰兒，體重在6個月大時已突破7.3公斤，活動力也相當良好。而根據文獻報告顯示，成功完成這兩種先天性心臟病的案例，安安的體重是全球第三輕，僅次於日本的1230公克、希臘的1600公克。

(中時)