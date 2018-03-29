再過2天不解決 教育部擬解散亞太學院董事會

2018年03月29日 11:49 中時 林志成

亞太創意技術學院最近頻生糾紛，2、30位師生今天到教育部前抗議，要求解散董事會。教育部表示，已向亞太董事會下最後通牒，再過2天（31日前），如果未解決教師欠薪及將校產信託，就會向法院申請解散董事會，重組公益董事會。

高教工會組織部主任林柏儀表示，怡盛公司105學年入主後的亞太董事會，不但停招大量科系、強逼學生轉學、拒絕提出補償措施、違法「做掉」校長遴選的教師代表、繼續積欠教職員薪資、採購圖利自身集團，種種亂象至今未改善。

林柏儀指出，教育部雖然對亞太祭出「開罰」、「停招」、「要求信託」等措施，但這無助於保障師生權益，因此他們要求教育部長潘文忠遵守日前在立法院的公開承諾，3月31日前，若亞太不解決相關問題，就依《私校法》規定，解散現行董事會，重組公益董事會，以讓學校正常運作。

亞太時尚系老師湯仁忠則說，怡盛公司入主亞太到現在1年8個月，廢掉18個系，幾百個學生被迫轉學、休學或退學，學習權益受到傷害，學校全完全沒有補償。學校還欠老師1000多萬薪水、職員247萬元薪水、40多位老師上學分班的180萬元薪水，到底要怎麼處理，都沒有下文。

原本是亞太數位媒體系的林同學，去年因為學校將這個系停掉，他被迫轉學到其他學校。

林同學說：「學校根本沒有輔導轉學，我都還要參加轉學考，才能轉到其他校就讀，這些費用都是自己負擔。」

林同學說，他在亞太讀大二時，就跟班上一些同學共組團隊準備畢業製作，但被迫轉學後，「夢想剛著破滅」。他在亞太兩年共修了80 學分，新學校僅承認50個，畢業製作要重新來過，能否順利畢業，存在未知數。

教育部技職司長柯今蔚表示，31日前，亞太董事會必須解決積欠教師薪水、對被迫轉學的學生提出補償辦法及將校產信託等，目前積欠教師薪水部分有一些進展，其他則還有2天可努力，如果最後做不到，教育部將召開私校諮詢委員會後，向法院申請解散亞太董事會。

(中時)