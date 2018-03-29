北市府將拆800壯士帳篷 柯P：該做就要做

2018年03月29日 11:42 中時 張潼 、 黃世麒

台北市政府針對立院旁特定團體長期占用人行道進行強力作為，建管處29日前往反年改團體「800壯士」帳蓬區「勸導」，遭反年改成員強力阻擋，建管處人員在警方的保護下出示公文，要求反年改團體自行拆除帳蓬。(黃世麒攝)

台北市政府針對立院旁特定團體長期占用人行道進行強力作為，建管處29日前往反年改團體「800壯士」帳蓬區「勸導」，遭反年改成員強力阻擋，退將吳斯懷在帳篷內與同袍溝通。(黃世麒攝)

繼上周拆除立法院旁公投盟帳篷，北市府建管處要求800壯士也應在期限內自拆帳篷，否則將強制進場拆除違建，且時間點最快就在今天。台北市長柯文哲剛剛重申，很多人跟他講選舉年這不要做、那不要做，這是不對的，看到不對就應該要處理。

柯文哲對於何時北市府何時進場拆除帳篷沒有具體回應，僅說，就依法行政，這都有SOP，不管新工處、警察局，照流程走就好。他強調，慢慢要建立起法治的國家，不可以脫序。

柯文哲說，他自己在檢討，他當市長3年，立法院外面那些帳篷都擺在那沒處理，這還是不對的，雖然很多人跟他講選舉年這不要做、那不要做，但是看到不對就要去處理，像是大彎北段，當初若是他，一定拆掉，但現在搞到1600戶怎麼處理？

柯文哲表示，面對問題是解決問題第一步，把很多小問題解決掉就沒有大問題，所以應該要回歸比較健康政治文化，該怎麼做就怎麼做，「很多人勸我這不要做那不要做，這不對，該做就要做。」

(中時)