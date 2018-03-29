中風翁搭復康巴士慘摔腦著地

2018年03月29日 11:57 中時 蔡依珍

桃園一台復康巴士的升降平台輪椅防跌裝置壞了近2周未修，導致65歲老翁連人帶椅慘摔、後腦著地。(楊朝偉提供)

65歲莊姓老翁8年前中風，家人勤於照顧和帶他復健，復原良好，沒想到去年10月中旬搭復康巴士時，竟從升降平台上連人帶輪椅摔落、後腦著地，送醫有腦震盪等症狀，桃園市議員楊朝偉怒斥復康巴士竟造成身障者2度傷害，要求全面檢討改進。

社會局長古梓龍坦承疏失，會盡力協助家屬，該賠一定賠償到底，並追究廠商疏失，也會持續汰舊換新。

楊朝偉說，大溪一名65歲的莊姓老翁，去年10月16日復健課程結束後，家人幫忙預約復康巴士返家，上車時救護員就發現，升降平台1側的輪椅防跌裝置已壞了近2周都還沒修繕完成，駕駛表示早已報修，還在等總公司召回，一行人還在車上討論修車一事，沒想到近中午到家時，老翁竟因車滑卻無防跌裝置，當場連椅帶人摔落地面、後腦著地。

楊朝偉說，老翁緊急送醫仍多處擦挫傷、腦震盪，直言老翁8年前腦幹中風，鬼門關前走一遭後，在家人悉心照料下恢復良好，好不容易可以開始滑手機、傳訊息，沒想到一摔又退回5年前狀態，造成老翁2度傷害，家屬情何以堪，雖然雙方已和解，但社會局應該全面檢討復康巴士，避免憾事發生。

(中時)