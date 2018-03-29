教育部公布368所樂齡中心名單 遍布全國

雲林縣土庫鎮平均80歲以上樂齡族在國際研討會上表演健康操。（教育部提供）

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中時

因應台灣進入高齡社會，教育部表示，今年共核定全國368所樂齡學習中心，深入全國360個鄉鎮市區，結合當地鄉鎮市區公所、學校、民間團體等在地資源，執行創新多元的學習課程，提供高齡者學習機會。

教育部表示，樂齡學習中心不只設在都市及鄉村，也擴及全國原住民族地區及偏鄉地區，今年更在澎湖縣的西嶼鄉及臺東縣的綠島鄉成立，讓社區長者可以享有平等的教育。

為強化長者學習及服務貢獻的精神，樂齡學習中心的課程，除讓長者學習面對及因應老年的生活與培養興趣的課程，並鼓勵樂齡長者在學習後成立樂齡學習社團，讓高齡者可以服務貢獻自己的心力。

雲林縣土庫鎮樂齡學習中心每年在端午節時，會召集樂齡志工，將包好的粽子送到育幼院，樂齡阿公阿嬤帶著花鼓也跟院童一起同樂，當地阿公阿嬤的孫子女許多都隨父母定居外地，難得回鄉團聚，樂齡長者成為院童的阿公阿嬤，育幼院的院童就是樂齡長者共同的孫子，祖孫同樂，畫面溫馨。

全國樂齡學習中心從97年的104所成長到今年的368所，學習人數由59萬人增加到212萬餘人，並擴展到2857個村里拓點。教育部也鼓勵55歲以上的長者，在退休前擁有充實的人生規畫及終身學習的觀念，以豐富的晚年生活。樂齡學習相關資訊請上「教育部樂齡學習網」（moe.senioredu.moe.gov.tw）查詢。

(中時)

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