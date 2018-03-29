金門大橋順利打樁 工程獲得重大突破

金門大橋大金端施工狀況。（交通部高速公路局提供）

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金門大橋採用直徑2.5公尺之RCD反循環鑽掘機組與全套管機同步施作基樁。（交通部高速公路局提供）
金門大橋小金端施工狀況。（交通部高速公路局提供）
施作難度超高的深槽區基椿工程，被視為金門大橋的成敗關鍵之一。（交通部高速公路局提供）

金門大橋深槽區海域第1支直徑2.5公尺、長58.2公尺的基樁已於本（3）月12日澆置完成，第2支也在前天順利完工，為後續174支打樁工程，取得快速推展的開端。交通部以「擎天之柱穿浪而出」形容具體成果，強調這座備受海內外鄉親矚目，國內首座特殊橋梁工程已獲得重大突破及進展。

施作難度超高的深槽區基椿工程，被視為金門大橋的成敗關鍵之一，接手的東丕營造在2016年12月28日展開接續工程後，積極動員施工所需大、小船機20餘艘，其中包含國內海事工程少有之頂昇式平台船3艘及混凝土拌合船2艘，並延攬本國及韓國的專業海事工程基樁廠商加入施工團隊，採用直徑2.5公尺之RCD反循環鑽掘機組與全套管機同步施作基樁。

交通部指出，施工團隊不畏金門海域5℃以下的刺骨寒風，克服7~8級東北季風、流速每秒1.4公尺強勁海流及堅硬的花崗岩等挑戰，在本月12日先由東丕營造技術人員自行完成深槽區海域P48橋墩的第1支直徑2.5公尺、長度58.2公尺的基樁澆置工程，27日再由韓籍協力廠商接續完成也屬深槽區海域P46橋墩的第2支長度45.2公尺的基樁，除了破除外界認為國內無能力完成直徑2.5公尺規模基樁的質疑，也可期待後續174支深槽區基樁工程進度快速推展，呈現具體施工成果。

另為提升深槽區施工品質及作業效率，承包商也規畫針對原設計場鑄懸臂箱型梁，改採預鑄節塊吊裝工法施工，預計於今年8月開始進行預鑄節塊產製，後續配合墩柱完成進行吊裝，將可有效提升上部結構及整體工程進度。

交通部指出，由於節塊預鑄場設置於高雄興達港，後續將有高達268噸重之預鑄節塊自興達港運輸至金門，其海上運輸及高達47公尺高度之海上箱梁吊裝，將是國內工程首見，其施工管理與吊裝作業極具挑戰性，值得拭目以待。

交通部強調，金門大橋工程雖然充滿施工環境與特殊施工工法等挑戰，全體施工團隊仍將以最大之努力，全力趲趕工進，如期達成通車目標。

(中時)

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