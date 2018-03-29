動物園標案疑點多 議員質疑圖利廠商

市議員謝維洲質疑動物園泥鰍標案疑點重重，有圖利廠商之嫌。（陳燕珩攝）

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台北市立動物園多數動物主食是泥鰍，2001年起動物園每年以公開招標方式進行泥鰍活體飼料採購，不過市議員謝維洲接獲檢舉，該標案18年來同家廠商得標17次，去年動物園甚至將標案直接改為「限制性招標」，圖利單一廠商，且理由竟是「該廠商的泥鰍比較美味」。讓人匪夷所思，要求政風處徹查。

謝維洲指出，動物園泥鰍標案疑點重重，18年來有17次都是同家廠商得標，制定底價估價時，也只詢問這家廠商，且在底價未公開的狀況下，該廠商投標金額神準， 2013年投標金額只與底價差400元，多年下來最多也只差到1萬元，懷疑動物園刻意洩漏底價。

去年更有民眾向北市聯合採購中心檢舉，該標案過去都是公開招標，去年卻突然改為「限制性招標」，導致有廠商無法投標。動物園回函指出，泥鰍屬於「生鮮食品」，不適用採購法，因此改成限制性招標，至於選擇該家廠商，是因為他們的泥鰍比較適口。

工務局採購管理科長陳智盛說，民眾檢舉後，他們也認為動物園做法有疑義，因此發文給行政院工程會，對方回函稱認定泥鰍是新鮮活體飼料，招標文件規定該採購標的應為活體，且要存活一定期間亦上，不符動物園所稱的「食品」，仍需公開招標。

動物園回應，過去都是辦理公開招標，但18年來只有2次有2廠商投標，園方也很困擾，沒有圖利特定廠商的問題，至於改成限制性招標，現已被糾正，未來重新招標一定會改回公開招標，不過去年已跟廠商簽訂合約，2個月內會研議有無修改契約的可能。

政風處則表示會盡快調件徹查，疑點部分會請動物園逐一說明，若有涉及採購不法或行政違失，會依照相關規定來處理。

(中時)

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