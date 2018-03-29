審空汙法 藍綠爭執 衛環委員會先廣泛討論

2018年03月29日 12:05 中時 廖德修

立法院社福及衛環委員會上午繼續進行《空氣汙染防治法》修正案，民進黨立委原打算真接逐條審查，但國民黨立委堅持按照議事程序，先進行廣泛（大體）報告，由立委登記發言，藍綠陣營發生爭執。主席邱泰源又宣布「休息」協商，最後仍同意先進行廣泛討論。

將競選台中市長的藍委盧秀燕首先上台發言，她表示，她的《空汙法》修法版本與國民黨版本整合，要把公營工廠，如電廠、煉鋼廠，即政府公部門製造的汙染列入規範，並加重罰則。像台中火力發電廠就是中部最大的汙染源，為了中電北送而猛燒煤，不能只准州官放火，不許百姓點燈；要督促政府改善，起帶頭作用。

盧秀燕認為，賴揆去年公布的改善空汙方案幾乎都針對人民，如燒稻草、餐廳油煙、各種大小鍋爐都被要求改善，並未鎖定公營事業，這次修法要改進。

參選彰化縣長的王惠美則表示，政府一方面反空汙，卻對發電廠大開後門，許多大型固定汙染源的監督規範不足，地方政府沒有足夠的制衡力量，這次逐條修法還要把汙染源相鄰的縣市也加入，幾個縣市共同整合來管制空汙。

藍委王育敏則質疑目前的法規，空汙嚴重時為了讓燃煤發電降載，天然氣發電幾乎沒有上限，難道燃氣就沒有汙染嗎？環保署要注意這個問題。

藍委蔣萬安指出，去年環保署預告修《空汙法》，行政院卻在上個會期最後一天才把草案送進立法院。這次不能像審《勞基法》修正案一樣包裹通過，重要條文完全不討論；必須依程序進行大體討論、逐條審查，任何細節都不能忽略。

蔣萬安並質疑行政院版本第12條「中央機關會同經濟部的字樣」，應改為「會商」，日前環保署則提出「會銜」說法，希望不要淪為經濟部的橡皮圖章。

第7條好鄰居條款行政院算是立意良善，但若發生嚴重空汙，主管機關要主動召集各縣市一起協商，不要等地方發動；若發生汙染的縣市沒有動作，鄰近縣市不就沒轍。至於第14條天然氣也不能無上限使用，要在緊急狀況才能運作。

藍委許淑華也說，「會同」經濟部無疑是霸王條款，環保署不要自我矮化，經濟部不要把手伸進環保。且令人遺憾的是，環評大會通過深澳電廠環差案，環保署卻要民眾清明節少燒金紙，真不知標準何在？

(中時)