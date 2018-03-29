中市綠川是自來水？水利局現場做實驗破除謠言

2018年03月29日 12:18 中時 陳淑芬

中市水利局現場做實驗證明，綠川的「上層水」（左2瓶）放入試劑並無顏色變化，證實不含餘氯，並非自來水（左1瓶，呈現紅色）。（陳淑芬攝）

中西區生活汙水經主幹管流至福田水資源回收中心，經處理後水質符合排放標準，再放流至附近的綠川下游。（陳淑芬攝）

「這是抹黑！」水利局長周廷彰29日駁斥網路批綠川是「引自來水建清水池塘」、「汙水藏在下方」的說法很「惡劣」，對工程團隊及喜愛柳綠川的市民是侮辱及不公平的對待。他親率專業人員到綠川畔，以試紙做科學實證破除謠言，證實綠川的水並非自來水，且處理後的下層水濁度單位為2.81，生活污水是156濁度單位，兩者相差約55倍。

台中市柳綠川被視為市長林佳龍團隊的重要政績，不但縣市首長前來取經參訪，假日遊客如潮成為打卡景點，日前網路出現綠川「只是加蓋把未整治的汙水藏在下方，然後上方引用自來水興建清水池塘」等言論，引起一片譁然。

「這怎麼可能」水利局長周廷彰駁斥，綠川若真有引用自來水，一日的水費就要新台幣24萬元，一年就要1億元，一般常識就可以破除謠言，「這是科學的事，要用科學來破除謠言」，他率水利局及檢驗單位29日親臨綠川河畔，在媒體的見證下，現場採樣「自來水」、「上層水」、「下層水」及「生活汙水」等4個樣本，當場公開做實驗。

水利局人員以自來水公司常用的DPD試劑檢測，自來水含餘氯顯示粉紅色，而綠川的「上層水」並無顏色變化，證實不含餘氯，並非自來水。當地污水截流井的「生活汙水」，肉眼就可以看到相當髒、還有固體懸浮物，明顯可玩到臭味，經濁度計檢測數值為156；綠川的「下層水」的濁度為2.81，兩者相差約55倍，證明綠川的流水是經處理過的。

「生活汙水在這裡啦！」水利局人員打開路旁人孔蓋，生活汙水井傳出陣陣臭味，水利局人員指出，中西區的生活汙水經主幹管流至福田水資源回收中心，經處理後水質符合排放標準，再放流至附近的綠川下游。

(中時)