中市綠川是自來水？水利局現場做實驗破除謠言

網路謠傳中市綠川的水是「引自來水建清水池塘」，中市水利局長周廷彰（中）現場做實驗澄清。（陳淑芬攝）

友善列印
中時
中市水利局現場做實驗證明，綠川的「上層水」（左2瓶）放入試劑並無顏色變化，證實不含餘氯，並非自來水（左1瓶，呈現紅色）。（陳淑芬攝）
中西區生活汙水經主幹管流至福田水資源回收中心，經處理後水質符合排放標準，再放流至附近的綠川下游。（陳淑芬攝）

「這是抹黑！」水利局長周廷彰29日駁斥網路批綠川是「引自來水建清水池塘」、「汙水藏在下方」的說法很「惡劣」，對工程團隊及喜愛柳綠川的市民是侮辱及不公平的對待。他親率專業人員到綠川畔，以試紙做科學實證破除謠言，證實綠川的水並非自來水，且處理後的下層水濁度單位為2.81，生活污水是156濁度單位，兩者相差約55倍。

台中市柳綠川被視為市長林佳龍團隊的重要政績，不但縣市首長前來取經參訪，假日遊客如潮成為打卡景點，日前網路出現綠川「只是加蓋把未整治的汙水藏在下方，然後上方引用自來水興建清水池塘」等言論，引起一片譁然。

「這怎麼可能」水利局長周廷彰駁斥，綠川若真有引用自來水，一日的水費就要新台幣24萬元，一年就要1億元，一般常識就可以破除謠言，「這是科學的事，要用科學來破除謠言」，他率水利局及檢驗單位29日親臨綠川河畔，在媒體的見證下，現場採樣「自來水」、「上層水」、「下層水」及「生活汙水」等4個樣本，當場公開做實驗。

水利局人員以自來水公司常用的DPD試劑檢測，自來水含餘氯顯示粉紅色，而綠川的「上層水」並無顏色變化，證實不含餘氯，並非自來水。當地污水截流井的「生活汙水」，肉眼就可以看到相當髒、還有固體懸浮物，明顯可玩到臭味，經濁度計檢測數值為156；綠川的「下層水」的濁度為2.81，兩者相差約55倍，證明綠川的流水是經處理過的。

「生活汙水在這裡啦！」水利局人員打開路旁人孔蓋，生活汙水井傳出陣陣臭味，水利局人員指出，中西區的生活汙水經主幹管流至福田水資源回收中心，經處理後水質符合排放標準，再放流至附近的綠川下游。

(中時)

狄鶯兒在美涉恐嚇遭逮 外交部：… 違法兼課？北檢神速 將傳管中閔

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。