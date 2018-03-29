簡余晏稱與柯P路線不同 北市府日子不堪回首

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中時

被台北市長柯文哲批評為「棄職潛逃」的前觀傳局長簡余晏，今早接受廣播節目專訪，談她擔任柯幕僚、官員的經歷。簡余晏直言，自己與柯路線不同，有如「雞兔同龍」，這3年來可以說是一段不堪回首的日子；本來世大運結束就打算離職，直到跨年晚會發生柯文哲夫人陳佩琪「牛仔褲事件」，成了導火線，讓她終於離開柯市府。

簡余晏從柯文哲選舉期間就擔任幕僚，柯勝選之後，她也進入市府擔任觀傳局長。簡余晏今上節目透露，其實她與柯不愉快不是一天兩天，因為兩人政治路線和理念本就不盡相同，例如剛就任時，她想幫獨派大老史明辦一場紀錄片記者會，但被市長打回票，沒想到柯自己後來要去拜會史明，「我不知道柯文哲的路線是什麼，但根本土派比較沒那麼親近。」

另如大巨蛋，簡余晏表示，這雖不是她的業務範圍，但她曾經當過廉政委員會委員，如果當初她能做決策，大巨蛋應該告下去且停工，現在說不定就變成公園；反觀現在大巨蛋又照原本版本蓋，跟5大案決策不一樣，現在每次經過那裡都有點遺憾。

再談到自己選擇離開市府團隊的原因。簡余晏坦言，其實去年世大運結束之後，她就想請辭，但直到跨年晚會時，陳佩琪穿不穿牛仔褲的事件，終成真正的導線，讓她決定燈節預算在議會通過之後，就要請辭，這也根本不是柯文哲所謂的「棄職潛逃」，「我還是無法諒解柯P說了這樣的話。」

簡余晏表示，柯文哲不了解她，他從決策圈聽到關於簡余晏的訊息都是錯的；尤其決策圈內市府顧問蔡壁如，她們兩人之間的確很不愉快。簡舉例，柯文哲在一場活動比行政院長賴清德早到「1、2秒」，就被蔡壁如檢討流程有問題，當天還被檢討柯與蔡英文總統同場出席活動的事情，讓她覺得都是衝著民進黨來，甚至還因此不能替局內同仁爭取敘獎，更令人覺得惋惜。

她總結，感謝柯給她機會在觀傳局做事，所以，努力過程還是繽紛美麗的，只是人際相處方面的確不堪回首。

(中時)

清明連假後半段變天！下周五冷到…

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