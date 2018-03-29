毒販睡太熟 友人通風報信叫不醒

2018.03.29嘉義縣 ▲ 中埔分局破獲販毒集團，首腦林姓主嫌看見警方進屋相當錯愕。（中埔分局提供）

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中時
翁聖勳
2018.03.29嘉義縣 ▲　查獲一級毒品海洛英1.32公克、二級毒品安非他命8.96公克及電子磅秤、空夾鍊袋、行動電話、針筒及安非他命吸食器等犯罪工具。（中埔分局提供）

中埔分局偵查隊小隊長翁文龍及偵查佐方思遠等人，日前執行專案勤務，經過長期跟監蒐證，鎖定由55歲林姓主嫌為首及36歲謝姓共犯等人所集結販毒集團，並掌握相干人等生活習性、販毒網絡及落腳處，由偵查隊隊長鄭宸博率隊轄區員警及嘉義憲兵隊於居住處進行搜索，起出毒品及吸食用具一批。

中埔分局日前執行安居專案勤務，掌握由林姓主嫌所主導販毒集團相關吸食及販售犯行，經長時間蒐證並確切掌握該集團成員相關生活作息，日前前往嘉義市林、謝2嫌及40歲藥腳林姓男子等6人共同住處搜索，現場查獲一級毒品海洛英1.32公克、二級毒品安非他命8.96公克及電子磅秤、空夾?袋、行動電話、針筒及安非他命吸食器等犯罪工具。

過程中，警方由於掌握林嫌等人生活習性，選定凌晨時分進行搜索，仍遭嫌犯門口把風友人小玄發現，並立即以通訊軟體LINE通知提醒，所幸林嫌仍在熟睡中未注意到訊息，以致遭警方順利查獲。

林、謝2嫌最後被依違反毒品危害防制條例，移送嘉義地方檢察署及嘉義地方法院，聲押獲准。至於通風報信的友人小玄則無。警方表示，該案件將持續向上溯源、向下刨根，追查林、謝2嫌毒品取得來源及提供相關吸毒隊向，重申有效掃蕩毒品，徹底打擊犯罪決心。

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(中時)

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