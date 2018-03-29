金正恩訪華 陸官媒：半島上可以停止對華質疑

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北韓領導人金正恩日前突訪北京，引起全球輿論關注。中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」29日評論稱，金正恩在美朝領導人會談敏感前夕，突訪北京，並強調中朝傳統友誼不會因一時一事而變化，顯示「在半島問題上，中國從來沒有缺席，也註定不會被邊緣化。」中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉也表示，中朝高層互動對所謂半島問題「中國靠邊站」論調給予有力回擊。在春回朝鮮半島的期盼中，針對中國的惡意和雜音可休矣。

針對金正恩訪華，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」29日評論指出，此前朝韓雙方宣佈4月底，兩國領導人將在板門店舉行會談；美朝領導人也正在磋商會面，時間可能是5月前。在這個特殊的時間節點上，金正恩突然對中國展開4天的非正式訪問。

評論稱，「習金會」上，雙方再次強調「把中朝傳統友誼不斷傳承下去，發展得更好，這是雙方基於歷史和現實，立足於國際地區格局和中朝關係大局，作出的戰略選擇，也是唯一正確選擇，不應也不會因一時一事而變化。」仔細體會這些措辭，很明顯，這是中朝兩國關係的根本大局。

評論指出，此次「習金會」恰好能解釋美國總統川普3月在通話時向習近平說，對中方在朝鮮半島問題上的重要作用十分感謝、高度重視。「現在來看，在半島問題上，中國從來沒有缺席，也注定不會被邊緣化。」

評論還引述中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉指出，不少西方媒體對金正恩「突然」訪華表示驚訝。確實，中朝高層互動對今年年初以來一度蠢蠢欲動的所謂半島問題「中國無用論」、「中國靠邊站」論調給予有力回擊。

她強調，當前朝鮮半島和平初曙光初現，確與中國的努力密不可分。在春回朝鮮半島的期盼中，針對中國的惡意和雜音可休矣。

(中時)

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