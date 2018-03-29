南區銀髮中心邀企業共創銀髮友善職場

2018年03月29日 12:18 中時 吳江泉

資訊科技公司副總鍾文雄分享銀髮人才運用實績。（吳江泉攝）

勞動部勞動力發展署高屏彭東分署南區銀髮人才資源中心以「翻轉銀勢力．創新齡距離」為題，與超過40家銀髮友善職場企業代表分享、交流銀髮勞動力新契機，南區銀髮中心主任劉岳屏強調，自105年開始已訪視轄區內6百家友善廠商，並發展出改善工作條件、拆解工作流程、僱用再退休者等10項友善指標，並提供超過3百個銀髮友善工作機會給欲回歸職場的高齡人士，藉此與企業一同行動、共創銀髮友善職場。

「一家員工平均年齡47歲的企業，聘用南區銀髮中心推薦的60歲中高階經理」劉岳屏指出，南區銀髮中心從企業調查、倡議等第1階段，發展到第2階段、第3階段的建立銀髮友善職場指標、量身打造創新友善職缺，未來將進入代間工作分享的青銀合作、翻轉勞動力的既定印象等第4、第5階段任務，逐步為銀髮族打造友善的職缺及工作環境。

「什麼是高齡友善職場？這就要從勞動力市場缺工開始談···」活動現場，高分署南區銀髮中心邀請服務企業多年的104資訊科技公司副總經理鍾文雄分享銀髮人才運用實績，鍾文雄指出，高齡人口快速增加，善用高齡人力資源、建構友善高齡職場環境為台灣的政策推動重點，且英國、日本等國也都面臨高齡人口及高齡職場問題，因此提升中高齡勞動參與率，是企業發展的重要趨勢。

鍾文雄說，中高齡勞動人口在職場穩定性高，企業多用以擔任顧問、講師導師、技術委員甚至企業教練等等，運用專業經驗、技術來提升企業競爭能力，若輔以彈性工時、適當的職務內容設計、職能訓練及改善職場環境等配套措施，更能讓長者貢獻自身累積多年的經驗能力，協助企業解決問題。

南區銀髮中心以「創新」齡距離工作坊，邀請中心所輔導的住宿餐飲業、製造業及批發零售等3個主要銀髮友善產業，帶領企業代表盤點銀髮友善職場條件及設計適合銀髮族的創新職缺，來提高銀髮勞動力的運用。劉岳屏主任說，透過此次活動，讓更多企業了解如何量身打造銀髮友善職場，透過現場企業分享，來達到推動企業內部友善成效，為銀髮人才創造更多重返職場的機會。

(中時)