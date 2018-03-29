依法辦理 八百壯士下午討論 是否拆帳篷再重申請

2018年03月29日 13:13 中時 朱真楷

北市府最快今天將拆除搭建在立法院外的八百壯士帳篷。八百壯士捍衛中華協會執行長羅睿達剛剛表示，八百壯士的一切行動都會合乎法令規範，若北市府認定帳棚搭設有疑義，那麼，他們不排除先將目前的帳篷拆除，重新走完程序後再依法搭建新帳篷，畢竟「保家衛國的軍人是最守法的一群人」。不過，目前要怎麼做仍未定案，一切要等下午召開內部會議後再做定奪。

北市建管處發新聞稿指出，任何團體或個人要在路上搭設臨時帳棚，須先向工務局申請路權，經核可後，才能再向建管處申請報備搭設。而帳棚搭設後，一旦超過申請時間，就必須在3日內須予以拆除；假若該申請者要繼續申請在原地搭帳篷，無論如何，都必須先拆除、再申請。

換言之，八百壯士若要繼續在原地陳抗，唯一方式，就是先拆除帳棚，等重新跑一次申請程序，就能在合乎法規的情況下繼續抗爭。

今天上午，建管處人員特別先行前往現場，就法令規定部分向八百壯士說明。儘管事前八百壯士代表強調，北市府若要違法拆帳篷，他們就要改到北市府前埋鍋造飯，但如今狀況出現轉圜跡象。

羅睿達剛剛表示，無論是路權或帳棚的搭建，八百壯士一直都有按規定申請，但後來北市府將帳篷搭建從報備制改成許可制，不曉得是不是「針對特定團體」而改，但無論如何，八百壯士的訴求既然是要護憲，那麼，他們一定會按照法令規定辦理。

被問到是否可能先自行拆帳篷，然後再重新申請、搭建，羅睿達說，為合乎法令規範，未來是有可能改以搭建「簡易型」帳篷，也就是每次申請時間到期後，就能快速收帳；接著在完成申請後，又能繼續快速重新搭建。

但羅睿達強調，這些都只是思考的可能方案之一，今天下午八百壯士將召開內部會議討論，屆時才會確定下一步會怎麼做。

(中時)