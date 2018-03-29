黑心洗腎設備竄全台 北市衛生局挨轟包庇廠商

北市議員周威佑痛批北市衛生局發布錯誤公文，包庇醫療院所使用黑心洗腎設備。（陳燕珩攝）

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全台固定洗腎民眾約8.5萬人，目前有超過20家醫療院所使用惠普生產的「洗腎用透析用水淨化設備」，但北市議員周威佑指出，該設備未有醫療器材許可證，2年前就有民眾向北市府檢舉，但衛生局公文竟稱「不需許可證」，默許黑心產品，根本在包庇廠商，要求市府詳查究責。

周威佑指出，新光集團旗下的惠普企業販售透析用水淨化設備，供應全台20家以上醫院使用，包括新光醫院、台大醫院公館、雲林分院、北市聯醫中興院區等，但這些設備均未通過衛福部審核，是無照的黑心洗腎設備，估計有上萬名洗腎病友暴露在危險中。

2年前曾有民眾向北市衛生局投訴，指新光醫院使用自家該設備，卻未有醫療器材許可證，不料衛生局公文竟稱，查現行醫療機構設置標準，「未規定該設備需具備醫療器材許可證」，等同在幫新光醫院解套，讓對方光明正大拿「漂白」公文繼續使用黑心設備。

周威佑強調，根據藥事法40條規定，製造、輸入醫療器材，應向中央衛生主管機關申請許可證，且衛福部公文明確指出，透析用水淨化系統應以醫療器材管理，須取得許可證。他痛批衛生局搞不清楚狀況，輕率發出錯誤公文，市府要追究相關責任，也應要求相關醫療院所補救，保障病友的權益。

衛生局醫事管理科長何叔安回應，因相關法規有修改，2004年以後使用的透析用水設備才需取得許可證，因此許多院所既存設備未受規範，這部分會盡快跟中央釐清。不過，周威佑痛批，這說法根本是想混淆視聽，衛生局公文是2016年發出，怎會不知道法規已改，還敢掛保證說不需要許可證？

何叔安坦承，發文確實過於簡略，當時只是針對新光醫院的狀況回覆，不是指所有院所的透析設備都不需許可證。至於，新光醫院該批設備究竟是不是2004年以前就使用，衛生局仍一問三不知，僅說還要進一步確認，後續會清查轄內所有透析設備的使用狀況。

(中時)

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