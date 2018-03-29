近半日民眾嗆下台 千金夫人成安倍最大震撼彈？

2018年03月29日 12:42 中時電子報 李靖棠

據新加坡亞洲衛視（Channel Newsasia）報導，身陷森友學園賤賣國有土地醜聞一案，行事作風特立獨行的日本第一夫人安倍昭惠（Akie Abe），已然成為日本民眾痛批的對象，不僅讓安倍晉三（Shinzo Abe）內閣支持率大幅下滑，也使前日《朝日新聞》最新民調顯示，有48％的受訪者認為，安倍跟其內閣應該一同辭職負責。讓這位「財團千金」的第一夫人，恐成為中斷其夫婿連續執政的最大絆腳石。

森友學園醜聞於2017年爆發，源自該學園以超低價取得國有地，興建小學校舍，而安倍昭惠後來被揭露出是該校名譽校長。但安倍否認介入土地買賣，且妻子也辭去名譽校長一職，並聲明若指控成立將辭職負責，藉此劃清與森友學園案的關係。對於國會要求安倍昭惠出面聽證，日相安倍始終保持強烈拒絕的態度，不願讓妻子親上火線。

日本首相安倍晉三（圖右）與夫人安倍昭惠（圖左）。（圖/路透社）

因為森友政權醜聞，日本民眾上街怒吼、要求安倍政權下台。（圖/美聯社）

創立於1952年，位於大阪市的森友學園，是一間被外界視為具有濃厚保守和右翼色彩的私立小學和幼兒園。要求旗下的幼兒園，讓3至5歲幼童背誦，由明治天皇於1890年頒布的《教育敕語》，並在幼兒教育中加強對皇室、愛國心等指標。甚至曾因在校內宣傳仇視韓國與中國人的言語，遭到眾多家長不滿而投訴。

日本民眾上街對於賤賣國土怒吼。（圖/美聯社）

現年55歲的安倍昭惠，婚前本姓松崎，出身於知名食品大廠森永製菓。父親松崎昭雄是前任社長、曾祖父更是公司創始人。財團千金出身的她，聖心女子專門學校畢業後，進入最大的廣告公司-電通任職，後與安倍晉三結識，兩人於1987年6月登記結婚。作為政治人物的妻子，安倍昭惠曾多次以身體健康為由，曾想勸退丈夫從政壇引退。

持續如滾雪球般不斷擴大的醜聞，暫時還看不見停損點，但也讓人擔心，一心想在任內突破修憲案和辦好2020年東京奧運的安倍晉三，是否能夠安然挺過此次風暴。最終的讓風暴停止的犧牲者，究竟是副相兼財務大臣麻生太郎、第一夫人安倍昭惠，或是安倍晉三本人，都成為當下日本與外國媒體最關注的焦點之一。

(中時電子報)