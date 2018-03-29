套書教材消費爭議多　未載明分期利率占大宗

友善列印
中時

套書教材販售價格高且消費爭議案件多，北市法務局消保官及觀傳局針對16家業者定型化契約查核，發現皆有部分項目登載不完全，像是未提供融資公司分期利率、7日內解約等，法務局提醒民眾，購買前應注應合約內容，避免自身權益受損。

法務局去年1月至今受理套書教材消費爭議案件約80件，類型包括產品瑕疵或其他因素欲解約退費、業者未告知分期付款利率、業務人員推銷不實等，其中，分期付款、解約問題就占6成，多數套書教材因與融資公司合作提供分期付款，因而無法解約退費。

法務局指出，目前套書買賣定型化契約並無硬記載及不得記載事項相關法規，僅有「套書(百科全書等)買賣契約書範本」可參照，有鑑於消費爭議層出不窮，今年1月起對16家業者定型化契約查核，發現最大問題就是業者未載明價格與分期利率，消費者誤以為是無息分期，衍生消費糾紛。

法務局主任消保官何修蘭舉例，像是有教材實際售價6萬元，因消費者使用分期付款，融資公司收取利息後價格變成10萬元，消費者多半不清楚，直到欲提前解約退費才發現被多收費。

法務局呼籲中央盡快修法加強管理，確保消費者權利，調查結果將公布在法務局網站，提醒民眾購買前詳讀合約內容，也記得到法務局網站查詢各業者定型化契約缺失，減少產生消費糾紛機會。

(中時)

黑心洗腎設備竄全台 北市衛生局… 呼應政府國際攬才政策 科技部調…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。