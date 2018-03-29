套書教材消費爭議多　未載明分期利率占大宗

2018年03月29日 12:58 中時 林縉明

套書教材販售價格高且消費爭議案件多，北市法務局消保官及觀傳局針對16家業者定型化契約查核，發現皆有部分項目登載不完全，像是未提供融資公司分期利率、7日內解約等，法務局提醒民眾，購買前應注應合約內容，避免自身權益受損。

法務局去年1月至今受理套書教材消費爭議案件約80件，類型包括產品瑕疵或其他因素欲解約退費、業者未告知分期付款利率、業務人員推銷不實等，其中，分期付款、解約問題就占6成，多數套書教材因與融資公司合作提供分期付款，因而無法解約退費。

法務局指出，目前套書買賣定型化契約並無硬記載及不得記載事項相關法規，僅有「套書(百科全書等)買賣契約書範本」可參照，有鑑於消費爭議層出不窮，今年1月起對16家業者定型化契約查核，發現最大問題就是業者未載明價格與分期利率，消費者誤以為是無息分期，衍生消費糾紛。

法務局主任消保官何修蘭舉例，像是有教材實際售價6萬元，因消費者使用分期付款，融資公司收取利息後價格變成10萬元，消費者多半不清楚，直到欲提前解約退費才發現被多收費。

法務局呼籲中央盡快修法加強管理，確保消費者權利，調查結果將公布在法務局網站，提醒民眾購買前詳讀合約內容，也記得到法務局網站查詢各業者定型化契約缺失，減少產生消費糾紛機會。

(中時)