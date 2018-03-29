呼應政府國際攬才政策 科技部調增教學研究費

2018年03月29日 13:08 旺報 李侑珊

為培育優秀科研人力，科技部近日全面放寬「補助延攬客座科技人才」及「補助延攬研究學者」教學研究費，比照行政院107年全國軍公教員工待遇調增標準，全面調整增加3%，並溯自107年1月1日開始生效。

「全面調增教學研究費，激勵科研人才的熱情」，科技部表示，從全球經濟發展的潮流來看，｢科技、創新、人才｣是各個國家地區未來發展的核心競爭力，人才更是數位時代創新創意的核心。在國際競爭日趨激烈環境下，科技部透過各項新興措施，展現對人才的重視，藉以激勵科研人才投入台灣創新研究的熱情。

為培育量足質精的優秀科研人力，科技部自106年8月1日起，刪除「補助延攬客座科技人才教學研究費支給標準表」中「博士後研究」教學研究費支給額度範圍限制。

為進一步激勵及肯定所有科研人才長期投入科研創新貢獻，並呼應政府積極國際攬才的行動力與決心，科技部在今年3月21日通函各大專校院及學術研究機構，全面放寬「補助延攬客座科技人才」(包括講座人員、客座人才、博士後研究人員)，以及「補助延攬研究學者」(包括科技部講座、正研究學者、副研究學者、助理研究學者、獨立博士後研究學者)之教學研究費，比照行政院107年全國軍公教員工待遇調增標準，全面調整增加3%，並溯今年元旦起生效。

科技部指出，全球人才流動已突破國界，科技人才成為國際競爭要素，為吸引各類人才投入，將持續打造臺灣成為廣納各地優秀科研人才的沃土，鼓舞更多科研人才投入創新研發，讓科研人才能在臺灣發揮所長，創造無限可能。

(旺報)