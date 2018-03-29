恐怖的第1次約會！高中女遭淫男性侵錄影

高中女第一次應邀與網路認識男網友看電影，竟遭強逼口交與錄影威脅。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

台北市1名郭姓男子去年19歲時，在臉書認識1名年僅17歲的高中女學生，去年1月中旬，邀約女學生到西門町的U2電影院，沒心機的女學生以為真的去看電影，滿心期待第一次約會，沒想到竟遭郭男「不吹就硬上」，強逼為他口交，還拿起手機錄下淫行，事後恐嚇被害人不可以說出去，否則將影片外流，女學生回家告訴媽媽並報警處理，台北地檢署昨依強制性交、恐嚇及《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌將郭男起訴，並請求法院重判。

案發當天，U2電影剛播放沒多久，郭男就對女學生又親又舔，雖然女學生一直表明「不要這樣」、多次將他的手推，但身體仍被郭男壓住，並脫光衣服亂摸。

郭男先用手指性侵女學生，接著恫嚇「不幫我吹就硬上」，女學生此時嚇得不知所措，只好依郭男指令幫她口交，郭男還趁機拿出手機錄下淫行，並威脅女學生「不可以和別人說，否則要將照片散布出去」。

女學生事後不敢再與郭男連繫，郭男便透過臉書傳送訊息「都不回我po社團囉」，女學生嚇得將事情的告訴閨密，最後在閨密鼓勵下告訴家人，同時向警方報案。

台北地檢署開庭時，郭男坦承有約女學生去看電影，並在包廂裡親吻、撫摸對方，還要求對方幫他口交且錄影，但辯稱是兩情相悅。

不過檢察官不採信郭男辯解，將他起訴，另因女學生尚未成年，所以請求法官依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑。

(中時電子報)

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