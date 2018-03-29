全台最速報》基隆道路工程再出包！瓦斯管線被挖破 影響上千戶

《全台最速報》

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎基隆道路工程再出包！瓦斯管線被挖破 影響上千戶

基隆道路工程又出包！今（29）日上午8時許，基隆市中山區復興路口與212巷交叉處，發生瓦斯管線被挖破事件，現場瀰漫大量瓦斯味，並導致上千戶的居民暫時無法使用瓦斯，目前瓦斯公司已到場搶救，預計中午12時會完成修復。

◎破除綠川引自來水謠言 林佳龍為團隊抱不平

綠川整治後，成為台中最夯的景點，連台北市長柯文哲都來考察，但網路卻謠傳「綠川水質提升是引自來水，還加蓋掩飾汙水」，市長林佳龍在臉書發文為團隊抱屈強調，「引自來水」從來都不是綠川整治的選項，綠川高達7成整治經費都用於水質改善。此外，水利局長周廷彰今天也將在綠川現場使用試紙科學實測，證明綠川並非引用自來水。

◎忠靈祠春祭追悼會 追思緬懷英烈忠魂

為了向國軍陣亡將士及先烈表達追思，新竹市2018年春祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會29日在新竹市軍人忠靈祠舉行，由副市長沈慧虹擔任主祭，空軍第2聯隊聯隊長柳惠千、新竹後指部指揮官蘇茂嘉、新竹憲兵隊隊長粘育誠、新竹榮家主任李少民、新竹榮服處副處長郭照榮等致祭，地區各駐軍部隊官兵及各機關團體代表與先烈遺族都應邀參加，典禮莊嚴肅穆。

◎慎終追遠 台南文資處祭拜5古墓

清明節慎終追遠傳統節日之一，台南市文化資產管理處近日展開祭拜古墓，包括柳營區歷史建築「陳永華墓原址及墓碑」，4月3日也將會同鄭氏宗親會及施氏宗親前往祭拜「藩府二鄭公子墓」、「藩府曾蔡二姬墓」、「施瓊芳墓」、「曾振暘墓」等4座市定古蹟，表達對先祖慎終追遠的虔誠。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
旺旺中時APP
呼應政府國際攬才政策 科技部調… 華航年輕機師猝逝　立委要求增加…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。