全台最速報》基隆道路工程再出包！瓦斯管線被挖破 影響上千戶

2018年03月29日 12:51 中時電子報 綜合報導

◎基隆道路工程再出包！瓦斯管線被挖破 影響上千戶

基隆道路工程又出包！今（29）日上午8時許，基隆市中山區復興路口與212巷交叉處，發生瓦斯管線被挖破事件，現場瀰漫大量瓦斯味，並導致上千戶的居民暫時無法使用瓦斯，目前瓦斯公司已到場搶救，預計中午12時會完成修復。

◎破除綠川引自來水謠言 林佳龍為團隊抱不平

綠川整治後，成為台中最夯的景點，連台北市長柯文哲都來考察，但網路卻謠傳「綠川水質提升是引自來水，還加蓋掩飾汙水」，市長林佳龍在臉書發文為團隊抱屈強調，「引自來水」從來都不是綠川整治的選項，綠川高達7成整治經費都用於水質改善。此外，水利局長周廷彰今天也將在綠川現場使用試紙科學實測，證明綠川並非引用自來水。

◎忠靈祠春祭追悼會 追思緬懷英烈忠魂

為了向國軍陣亡將士及先烈表達追思，新竹市2018年春祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會29日在新竹市軍人忠靈祠舉行，由副市長沈慧虹擔任主祭，空軍第2聯隊聯隊長柳惠千、新竹後指部指揮官蘇茂嘉、新竹憲兵隊隊長粘育誠、新竹榮家主任李少民、新竹榮服處副處長郭照榮等致祭，地區各駐軍部隊官兵及各機關團體代表與先烈遺族都應邀參加，典禮莊嚴肅穆。

◎慎終追遠 台南文資處祭拜5古墓

清明節慎終追遠傳統節日之一，台南市文化資產管理處近日展開祭拜古墓，包括柳營區歷史建築「陳永華墓原址及墓碑」，4月3日也將會同鄭氏宗親會及施氏宗親前往祭拜「藩府二鄭公子墓」、「藩府曾蔡二姬墓」、「施瓊芳墓」、「曾振暘墓」等4座市定古蹟，表達對先祖慎終追遠的虔誠。

(中時電子報)