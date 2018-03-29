吃自助餐偷夾1條柳葉魚的代價是...3萬元

柳葉魚示意圖。（報系資料照 馮景青攝）

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好貴的1尾柳葉魚！77歲邱姓老婦人到台中司法大廈地下室吃自助餐，結完帳後又趁隙走回菜檯想挾帶1尾柳葉魚到餐盒內，被老闆發現急得連餐盒都來不及拿就落跑，仍被查獲。為了1尾售價20元柳葉魚，老婦反被依竊盜罪判拘役30天、易科罰金3萬元。

台中司法大廈地下室自助餐曾姓業者指證，因該名邱姓老婦經常有結帳後又挾帶其他食品的食品，也曾多次告誡過對方，顯然都沒有效果，因而去年9月1日中午老婦又來買飯時有特別注意她。

當時約12時15分，正是買自助餐人潮最尖峰時段，老婦在餐盒內夾了雞排、蔬菜各1份，到櫃臺結帳時要了1碗小碗白飯，結算40元。

但老婦拿了餐盒後又往菜檯方向走，又拿起菜夾四處張望看菜色，再迅速夾了1尾柳葉魚放自己餐盒內。眼尖老闆看在眼裡，立刻跟老婦說：「阿姨你過來一下」、「你偷我的魚、我要報警」，當時老婦還將餐盒拿在手上，驚嚇的說：「這魚多少錢我給你」，老闆回答：「我不要錢、我要報警」。

老婦嚇得餐盒也沒拿就落跑，員警趕至追出去，在法院外公車站追到老婦。

老婦辯稱，當時買雞排和1條小小魚，她沒有偷魚。但沒偷魚為何要落跑？台中地院審理後，法官認定是她的辯解之詞，考量其犯後無悔意，依竊盜罪判拘役30天、易科罰金3萬元。

(中時)

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