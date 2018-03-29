福隆沙雕奇幻之旅　清明連假搶先登場

2018年03月29日 13:06 中時 張穎齊

「2018福隆國際沙雕藝術季」4月4日開放搶先看，並在4月21日至7月15日正式登場。（張穎齊攝）

「2018福隆國際沙雕藝術季」4月4日開放搶先看，並在4月21日至7月15日正式登場。（張穎齊攝）

大小朋友最愛的沙雕季又要來啦！在新北市貢寮區福隆舉辦的「2018福隆國際沙雕藝術季」活動，即將於4月21日至7月15日熱鬧登場，現場除將展出76座國內外沙雕創作，4月4日起也特地開放「沙雕搶先看」。另外還有舉辦「沙雕教學教室」、「福隆金沙奇航冒險趣」等住宿遊玩活動，邀請民眾參與這場盛事。

2018年福隆國際沙雕藝術沙雕季邁入第11屆，以「金沙奇航」象徵福隆沙雕帶領台灣沙雕界邁向愛與勇氣的新航程碑，今年首創平面沙畫、地下沙雕、互動沙雕，還有佩佩豬及海底小綜隊的圖像授權與沙雕作品結合，從4月21日起可以安排到福隆來場自然與人文藝術的沙雕之旅。

此次活動由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦，將邀請13國27位沙雕師參與創作，此外即日起也開放民眾報名參加沙雕創作，冠軍將可獲得3萬元獎金，未獲獎的隊伍也可獲得3000元。

風管處表示，沙雕創作報名到4月19日截止，5月20日評審頒獎，主題以「象棋」作為題材發想，歡迎各界沙雕好手組團報名，詳情也可上風管處網站（https://www.necoast-nsa.gov.tw/user/main.aspx）查詢。

風管處提及，3月30日起也將在福隆國小「沙雕教學教室」進行14堂「沙雕深耕培育活動」，每堂課預計40至50分鐘，將邀請資深沙雕師復校教學，讓孩子們共同參與1年1度的國際沙雕盛事。

此外，福容大飯店也祭出「福隆金沙奇航冒險趣」1泊2食住房專案，4月20日前下訂享早鳥優惠價，每房每晚只要6814元起，除了有活力早餐外，另有超值晚餐西式、中式、火鍋3選1，另加贈夜訪沙蟹行程或趴板活動2選1，專案期間自4月21日至7月15日止。

福容大飯店表示，活動期間內入住還可再抽價值19萬2000元的三陽重機SB300，詳情可上官網（ http://www.fullon-hotels.com.tw/ ）查詢，或致電02–24991188。

(中時)