賴揆：再赴美爭取鋼鋁關稅豁免

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美中貿易大戰延燒，行政院長賴清德今（29）日表示，除協助業者釐清我國鋼鋁的「含中成分」，政委鄧振中、經貿談判辦公室等都持續與美方協商、溝通，也應再前往美國力爭關稅豁免，確保我國經貿利益。

賴清德今於行政院會聽取「美中貿易摩擦的可能影響及因應」報告後表示，美中貿易升溫恐頗及全球經濟及金融市場穩定，將落實總統蔡英文的4大指示，加大台灣研發生產比重、加速台灣內需投資、提高創新能量、多元布局。

對於近日傳出美中可能談和，並達成大戶減少採購台、韓半導體，改為從美國進口的協議。國發會副主委邱俊榮說，產業衝擊可以視為轉機，很多因應部分要從中長期佈局，台灣半島體與美國的合作關係不斷強化，更有穩健、成熟的半導體產業，因此我方還是相當有信心，不過對於下一波被美國鎖定的課重稅產業，目前仍未有近一步消息。

據轉述，經濟部次長龔明鑫昨也於會中表示，我方產品的「含中成分」被美方關注，因此將來應重視、檢視整個供應鏈的結構，這是經濟部將著手啟動之事。

鄧振中近期也將再度赴美重啟談判，邱俊榮說，談判桌上目前對我方最簡單的籌碼，還是「含中成分」的多寡，亦可從雙方互惠需求切入，彼此進口對方什麼樣的產品等。

邱俊榮強調，美國啟動對大陸的貿易戰，某種程度也是台灣一直想要解決的問題，關於大陸市場的不公平競爭，台灣長年以來都是受害者，也續建立一個新的貿易秩序、做法等，讓大陸市場更開放、更健全，對台灣來說也不失為發展的好機會。

(工商)

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