新版新北民政局網上線 瀑布式視覺超吸睛

民政局新版網站29日正式上線。（葉德正翻攝）

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民政局新版網站29日正式上線，提供「熱門服務區」、「影音專區」、「訊息專區」等資訊，以瀑布式視覺風格，搭配RWD響應式網頁改版設計，可自動判斷民眾電腦、手機、平板等上網載具，呈現最適化頁面，提供民眾全新不同的瀏覽體驗。

民政局長江俊霆表示，民政業務與市民息息相關，從出生申辦生育獎勵金、當兵入伍、結婚育子至身後禮儀等各項事務，都是民眾關心的事項，因此網站ㄧ目瞭然，讓民眾能很快找到所需要的資料很重要。

江俊霆說，民政局網站ㄧ向以使用者為中心設計(User-Centered Design, UCD)，去年創造近250萬人次的瀏灠量，在市府各局處網站中流量名列前茅。這次改版除延續實用精神，還特別調查過去民眾使用最多的「代辦護照」、「人口統計」、「徵兵進度」、「區里資訊」、「宗教活動」、「綠色殯葬」等服務，置放「熱門服務區」，便利民眾查詢，全新的視覺風格設計。

另外，影音時代到來，新版網站也搭上這股風潮，將「影片專區」拉到首頁，強力放送民政局巧思自拍的「送兵」、「十美賀新年」等影片，貼近年輕世代眼球；還有「訊息專區」可以讓使用者迅速找到最新活動及新聞資訊，也可以下載最受歡迎的《保庇新北市》等電子書。

而網站左右兩側還貼心設計快捷分享及操作選單，不需滾動捲軸，就可迅速回到相關專區；同時新增Facebook、Twitter、google+、LINE及Instagram等「社群分享」按鈕，可以即時與朋友分享訊息，掌握網站最新資訊網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw。

(中時)

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