實驗教育學生數3年倍增 全教總：表示白老鼠愈來愈多

2018年03月29日 13:06 旺報 簡立欣

教育部最新統計，實驗教育學生數3年來倍增，「在少子化趨勢當中逆勢發展，」其中又以「學校型態實驗教育」人數增加最多，3年來增加17倍；對此教育團體批評表示，政策鼓勵導致實驗教育人數增加，一點也不奇怪，也不值得高興，反而數量愈大愈讓人擔心有這麼多「白老鼠」，「最近高雄寶山國小才宣布停辦實驗教育，教育部實在應該好好檢討：會不會有更多實驗學校步後塵！」

實驗教育三法2014年11月公布施行，根據教育部統計處最新資料，2017學年參與學生數1萬1812人，比2015學年增加6481人，足足增加了1.2倍。其中實驗教育3類型中的「學校型態實驗教育」人數增加最多，3年來學校數從8所暴增至53所，台東縣8所最多，台南市7所次之；學生數從277人增至5139人，成長逾17倍，台東縣1044人最多，台南市906人次之，雲林縣548人第3。

第2類「公立學校委託私人辦理」（公辦民營）9所，3年來增加6所；第3類「非學校型態」實驗教育學生數由2011學年1651人增至2017學年4786人，成長近2倍。

不過全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，這個數據沒甚麼好沾沾自喜，這幾年教育部一直鼓勵偏鄉學校轉型，縣市政府通常也會優先考慮快被裁併的公立小校申請轉型來省錢，因此實驗教育人數增加「不意外，也沒有意義」。

張旭政說，學校轉型為實驗教育，首先要考慮到底有沒有理念和資源，包括教學團隊、教材等，否則沒準備好只會變成災難。像高雄寶山國小老師和家長都反映「混齡教學」最大問題是課程教不完，最近同聲贊成停辦；「我相信寶山國小的情況只是個開始！」他說。

張旭政坦言，教育界有一個不好的文化，就是認為「所有的實驗都是好的」；教育部現在不應該得意於人數增加，反而應該進入這些轉型學校去看看有甚麼實際問題，否則教育部發表這個數據只讓人擔心：轉型的量這麼多，「正好代表有這麼多白老鼠！」他表示真的不建議實驗教育的學生數量再增加，量增加不代表成功。

(旺報)