「義渠王」高雲翔澳洲爆性侵醜聞！頭號粉絲小S崩潰回應了

2018年03月29日 13:50 中時 林淑娟

小S主持《姐姐好餓》時特別邀請高雲翔上節目。（資料照）

高雲翔、董璇過年時Po出一家三口賀歲照。（取材微博）

高雲翔。（取材微博）

高雲翔戲殺青時在微博Po出澳洲拍戲花絮照。（微博）

在《羋月傳》飾演「義渠王」爆紅的35歲大陸男星高雲翔，驚傳26日在澳洲雪梨結束《阿那亞雅戀情》拍攝後，涉嫌性侵一名36歲女子被捕，新聞登上澳洲媒體版面，已在大陸引發軒然大波。曾因《𦍋月傳》而成為高雲翔頭號粉絲、還曾公然對他示愛的小S，透過經紀人表示：「如果他做出這種行為，實在令人無法接受！」

高雲翔日前為新戲《阿那亞戀情》赴澳洲雪梨拍攝，他與妻子董璇在《阿那亞戀情》中分別飾演男女主角，不過董璇已在14日先殺青回國，26日高雲翔還在微博發文宣布經過133天的努力，「今天我們殺青了！《阿那亞戀情》這部戲我想說的太多，但是此刻腦子裡卻是一片空白……我想我應該去喝一杯，慢慢的回味每一張面孔，每一條微信，每一個突發狀況，每一次的爭吵開撕，每一次的堅持和每一次不妥協後的滿足感……一切的一切都是為了創作」，他與大家相約「開播見」。

根據外媒報導指出，女子報警時稱，她26日在雪梨香格里拉酒店內遭到高雲翔及另位男子王晶性侵，其中一名男子在27日下午在香格里拉酒店房間內被捕，另一名男子不久也落網。《阿那亞戀情》製片人名為王晶，也與女子指出的另位加害人同名。報導指出，高雲翔與王晶28日已在雪梨中央地方法庭出庭受審，將在6月重新開庭。如受害女子所述屬實，則高雲翔疑是在殺青當天就犯下性侵罪行。

高雲翔在《𦍋月傳》飾演豪邁不羈的深情「義渠王」，被形容是「草原春藥」，連小S也拜倒在他魅力之下，單飛主持《姐姐好餓》時，特別邀請高雲翔擔任嘉賓，一見到他便眼冒愛心、還來個後背抱，為節目效果狂吃他豆腐。如今偶像傳出性侵醜聞，受到的驚嚇與失望可想而已。

(中時)