美延長清單公告至6月 陸商務部：望美方摒棄貿易保護主義

2018年03月29日 15:29 中時 楊家鑫

中美貿易戰似乎有和緩跡象，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）日前表示，美國對華加徵關稅產品清單的公示天數將從30天延長至60天。這意味著，6月份之前不會有所動作。他說，期待在這段時間內，雙方可以進行有效的談判。對此，商務部新聞發言人高峰29日表示，中方的立場沒有變化，希望美方認清形勢，摒棄單邊主義、貿易保護主義的做法，切實採取措施通過對話協商的方式解決分歧。

大陸觀察者網引述美國國家廣播公司（NBC）報導稱，美國貿易代表萊特希澤表示，川普對中國加稅的實際動作在6月前都不會發生。期待在這段時間內，雙方可以進行有效的談判，來避免此次關稅大戰。

23日，川普在簽署備忘錄的時候曾要求萊特希澤在15日內提交徵稅清單，並且將會進行不少於30日的公示。然而萊特希澤日前將公示天數延長至60天，這意味著，6月份之前不會有所動作。

萊特希澤表示，他希望給大眾還有社會時間去反應、去討論。同時，他還表示加稅雖然簡單，但是將中美貿易塑造為美國滿意的樣子還需要很多年。

對此，大陸商務部新聞發言人高峰29日表示，中方的立場沒有變化，希望美方認清形勢，順應經濟全球化和貿易投資自由化的歷史趨勢，敦促美方摒棄單邊主義、貿易保護主義的做法，切實採取措施通過對話協商的方式解決分歧，真正維護中美經貿合作的良好局面。

他也再次強調，「中方將採取一切適當措施，堅決捍衛國家和人民的利益。希望美方懸崖勒馬，否則我們將奉陪到底。」

(中時)