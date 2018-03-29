大樹龍目社區總動員 力拚金牌農村殊榮

2018年03月29日 13:29 中時 林宏聰

龍目社區推動「一日農夫」旅遊，吸引不少遊客造訪農村。（高市農業局提供）

行政院農委會辦理首屆全國金牌農村競賽，高市大樹龍目社區這幾年投入「一日農夫」體驗活動，創造青年回流、活絡農村經濟，從700多個社區中脫穎而出，進入全國決賽，要在22個社區中一爭高下，農委會參事戴玉燕28日率隊南下高雄實地評審，龍目社區總動員，積極爭取全國金牌農村殊榮。

戴玉燕與水土保持局副局長林長立、水土保持局台南分局長傅桂霖等人南下高雄，實地前往龍目社區評審，地方非常重視，不僅社區居民總動員熱情接待，高市農業局長蔡復進、大樹區長黃孝治、龍目國小校長黃孝宗也主動陪同，以實際行動為龍目社區加油。

龍目社區以鳳梨、荔枝雙作物為主，近年響應高雄市農業局推動的年輕型農返鄉投入農業六級化轉型，開發各式鳳梨荔枝手作與加工品，並積極舉辦「高雄一日農夫」農村體驗遊程，不僅來自全國各地的民眾熱愛，也吸引日本、新加坡、香港、加拿大遊客造訪，引入經濟活水，社區居民也同步成長，目前已能夠自力接待中文、英語、日語三語系的國外遊客。

社區全力搶攻全國金牌農村決選，將近1個月前即全體總動員，簡報內容完整呈現生產、生活、生態及未來願景等面相，得到農委會評審委員讚賞，會後座談時，委員們也針對農業缺工、青年參與農村發展等議題，一一與社區居民深入討論。

高市農業局長蔡復進說，龍目社區的成長，大家有目共睹，尤其反應在農民的收入增加方面，年輕型農收入百萬比比皆是，市府更鼓勵型農團結，在現有型農大聯盟架構下互相支援整合，朝向年收入200萬目標努力。

(中時)