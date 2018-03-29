真有效？7成健康食品功效僅靠動物實驗驗證

2018年03月29日 13:31 中時 楊騰凱

台灣動物社會研究所估計，擁有「小綠人」標章的健康食品，市場規模高達600億元。（楊騰凱攝）

「抗疲勞功效」實驗，是餵食老鼠含健康食品的飼料，再將其放入水中，計算從掙扎到溺斃的時間是否增長。（台灣動物社會研究會提供）

國人愛吃「健康食品」，1年市場規模近600億元，但動保團體質疑，擁有衛福部「小綠人」標章的健康食品中，將近7成的功效只經動物實驗驗證，不僅對人體的效用存有疑問，過度動物實驗也是種虐待，估計共有約10萬隻動物，因小綠人標章而犧牲。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，衛福部核可的健康食品涵蓋13種功效，包括護肝、調節血脂、不易形成體脂肪、延緩衰老、抗疲勞、改善胃腸功能、骨質保健、調節血糖等，目前可合法販售的產品共有298個，但其中7成產品的保健功效是立基於動物實驗結果，僅3成產品的功效有經人體試驗證實。

陳玉敏表示，以「抗疲勞功效」為例，實驗方式是給2組老鼠分別餵食含健康食品的飼料及一般飼料，然後逼迫2組老鼠在水裡掙扎游泳，直到體力耗盡溺斃為止，比較吃了健康食品的老鼠是否可以游比較久，但是，就連藥物開發中，無論動物實驗多麼成功，經臨床人體試驗後，得以上市的也僅有10.4％，動物與人體之間存在些微的生理系統差異，可能產生誤判或實際效應的落差。

陳玉敏指出，國際食品法典委員會（Codex）及歐美「保健宣稱」（Health claims）針對健康食品的「功效」宣稱科學證據，皆要求須以人體干預研究(human intervention studies)為主要證據，透過人體研究數據來證實功效成分與保健功效間存在關聯，若要證明產品對人體是否有「抗疲勞」的功效，大可與路跑者合作，觀察食用後是否增長跑步距離及體力耐力變化，不必犧牲動物。

台灣動物社會研究會估計，小綠人標章自1999年開始發展，至今約19年，1年市場規模將近600億元，這期間為了安全試驗、保健功效試驗等犧牲的動物，恐超過10萬隻。

衛福部食藥署副署長林金富指出，健康食品終究還是食品，和藥物有別，食品不得宣稱有「療效」，若產品的功效僅經動物實驗驗證，都會在小綠人標章下清楚加注，反觀有「療效」的藥品，一定要經人體實驗驗證，若外界認為健康食品的產品也應經人體實驗，那麼食藥署會參考國際作法加以研議，不過健康食品終究不能當藥吃，呼籲民眾若生病，應就醫尋求治療。

(中時)