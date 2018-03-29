美中貿易大戰 賴揆：釐清台灣鋼鋁「含中成分」、力爭豁免關稅加重

2018年03月29日 13:41 中時 張理國

美中貿易大戰一觸即發，行政院長賴清德聽取國發會「美中貿易摩擦的可能影響及因應」報告後裁示，經濟部應協助業者釐清台灣鋼鋁的「含中成分」，並由政務委員鄧振中、行政院經貿談判辦公室及經濟部等持續和美協商溝通，並赴美力爭豁免關稅加重，以確保我國經貿利益。國發會副主委邱俊榮則說，不止鋼鋁、政府可能針對所有產業全面檢視「含中成分」，但半導體的部分並沒有受此影響，政府還是有信心，台積電還是非常穩健。

賴揆表示，美國為全球最大經濟體，其政策動向備受國際矚目。隨著美中貿易逆差的擴大，近期美中貿易摩擦升溫，可能波及全球經濟及金融市場穩定。

賴揆說，面對當前全球經濟局勢，蔡英文總統第一時間指示加大台灣研發生產比重、加速台灣內需投資、提高創新能量、多元布局。面對這一波經濟局勢，台灣社會反應穩健，政府也沉著因應，除了落實蔡總統4大指示之外，也應該確實執行經濟發展的相關措施，繼續推動臺灣經濟轉型與發展，讓台灣的經濟走向更好的環境。

賴揆指示，美中貿易紛爭，經濟部等相關部會務必提供廠商必要協助，幫助供應鏈轉型，以及歡迎台商回台投資，降低衝擊。

在因應對策方面，賴揆請經濟部、科技部持續協助國內企業強化技術提升、關鍵零組件製造，擴大創新能量，加強科技發展和智財權保護，落實推動5+2產業創新計畫。同時請經濟部、內政部、交通部、衛福部等相關部會加速推動前瞻基礎建設、能源轉型、都市更新、社會住宅、長照等其他有助於擴大內需的發展計畫，以掌握內需投資商機。此外，經貿談判辦公室也應會同相關部會積極推動新南向政策，經濟部也要持續協助企業全球布局，以分散巿場與風險。

(中時)