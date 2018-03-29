國民黨北市長協調會爆口角 多人盼打延長賽

友善列印
中時

國民黨台北市長黨內初選29日舉辦協調會，決議4月底、5月初進行民調，並舉辦2場電視辯論會，不過，參選人對於民調時間有不同意見，一度激烈爭辯，前立委丁守中由總幹事出席表示基層相當焦急，民調愈快愈好，張顯耀、鍾小平則表示，民進黨要到6月才徵召，國民黨應該「以靜制動」，張顯耀認為不該急就章，一定要有策略與計畫。

藍營登記參與台北市長黨內初選的有前立委丁守中、張顯耀、孫大千和台北市議員鍾小平。

國民黨市黨部29日找來參選人討論初選事宜，最後決定將在4月底、5月初由艾普羅、TVBS和聯合報進行民調，民調前將有2場電視辯論會，第一場由中天電視舉辦。

會中，對於黨內希望4月22日前提名人選，一度激烈爭辯，鍾小平甚至嗆聲黨部黃呂錦茹，「是妳決定的嗎」、「妳是黨主席嗎？」

丁守中的總幹事說，國民黨基層對市長人選還沒決定，相當焦急，希望人選可以愈快決定愈好。

不過，張顯耀指出，國民黨有機會在台北市勝選，必須要有策略與計畫，國民黨要取得話語權，不需要太早掀底牌，甚至還有人在外說一定選到底，這樣對參加初選的人一點都不公平。

鍾小平也說，民進黨人選都還沒決定，國民黨應該要以靜制動，不該太早決定人選。

孫大千則認為，初選拖太久也沒意義，只要過程精采，對於協調結果沒有太多意見。

(中時)

美中貿易大戰 賴揆：釐清台灣鋼… 高潞‧以用花蓮挺2議員 「落跑」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。