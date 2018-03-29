國民黨北市長協調會爆口角 多人盼打延長賽

2018年03月29日 13:30 中時 張立勳

國民黨台北市長黨內初選29日舉辦協調會，決議4月底、5月初進行民調，並舉辦2場電視辯論會，不過，參選人對於民調時間有不同意見，一度激烈爭辯，前立委丁守中由總幹事出席表示基層相當焦急，民調愈快愈好，張顯耀、鍾小平則表示，民進黨要到6月才徵召，國民黨應該「以靜制動」，張顯耀認為不該急就章，一定要有策略與計畫。

藍營登記參與台北市長黨內初選的有前立委丁守中、張顯耀、孫大千和台北市議員鍾小平。

國民黨市黨部29日找來參選人討論初選事宜，最後決定將在4月底、5月初由艾普羅、TVBS和聯合報進行民調，民調前將有2場電視辯論會，第一場由中天電視舉辦。

會中，對於黨內希望4月22日前提名人選，一度激烈爭辯，鍾小平甚至嗆聲黨部黃呂錦茹，「是妳決定的嗎」、「妳是黨主席嗎？」

丁守中的總幹事說，國民黨基層對市長人選還沒決定，相當焦急，希望人選可以愈快決定愈好。

不過，張顯耀指出，國民黨有機會在台北市勝選，必須要有策略與計畫，國民黨要取得話語權，不需要太早掀底牌，甚至還有人在外說一定選到底，這樣對參加初選的人一點都不公平。

鍾小平也說，民進黨人選都還沒決定，國民黨應該要以靜制動，不該太早決定人選。

孫大千則認為，初選拖太久也沒意義，只要過程精采，對於協調結果沒有太多意見。

(中時)