高潞‧以用花蓮挺2議員 「落跑」風波失民心

2018年03月29日 13:47 中時 許家寧

高潞‧以用（中）推薦該黨花蓮縣提名的議員參選人莊建威（右）及林高捷（左）。（許家寧翻攝）

遞補議員就職前1日高潞‧以用才「口頭」告知缺席，負責監誓的花蓮地院法官沈培錚苦等。（資料照，許家寧攝）

歹戲拖棚的時代力量立委高潞‧以用遞補花蓮縣議員案，高潞2度缺席就職典禮，讓監誓人「等嘸人」，中選會發函議會確定「缺額」落幕，高潞日前出席花東黨部為2名黨籍參選人造勢，侃侃而談當初返鄉競選理念，雖避談遞補案，但「落跑」風波，恐讓不少族人失去信心。

高潞‧以用日前到花東黨部力挺自家參選人，高喊「看見理想，全力改變」，並分享2014年辭掉記者參選議員，盼以青年的力量改變部落，她曾說雖然最後落選，但感受到花蓮鄉親「2230」票肯定與支持，這些選票鼓舞她持續投入參與公共事務，感人肺腑。

不過1月時因花蓮前議員楊德金涉貪汙定讞解職，公告由該選區「落選頭」高潞‧以用遞補，「立委遞補議員」創下地方自治史首例，但高潞消極面對議會來函，最後一刻「口頭」告知缺席就職，讓監誓法官枯坐苦等，引發族人譁然，挨轟「落跑議員」。

高潞‧以用驚覺事態嚴重，在台北發出聲明將留在國會，繼續替原住民與花蓮鄉親服務！2月時中選會再度辦理就職典禮，面臨「補考」機會，高潞仍無動於衷，不少其故鄉光復、鳳林一帶族人，對她不願意放下不分區立委身分，回故鄉打拚滿是怨言。

支持者卡造失望說，「落跑」事件重傷了族人信心，高潞本來有望替時力創下花蓮史上第一席紀錄，不理解她若能在地深耕帶領小鴨，讓台大教授鄭秀玲遞補立委豈不兩全其美。至於時代力量這次在花蓮第3、第7選區各提名莊建威與林高捷，而高潞僅223票之差落敗的第6選區則未提名。

(中時)