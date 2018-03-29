高潞‧以用花蓮挺2議員 「落跑」風波失民心

時力立委高潞‧以用（前排右4）日前出席花東黨部志工見面會，避談「落跑」風波。（許家寧翻攝）

友善列印
中時
高潞‧以用（中）推薦該黨花蓮縣提名的議員參選人莊建威（右）及林高捷（左）。（許家寧翻攝）
遞補議員就職前1日高潞‧以用才「口頭」告知缺席，負責監誓的花蓮地院法官沈培錚苦等。（資料照，許家寧攝）

歹戲拖棚的時代力量立委高潞‧以用遞補花蓮縣議員案，高潞2度缺席就職典禮，讓監誓人「等嘸人」，中選會發函議會確定「缺額」落幕，高潞日前出席花東黨部為2名黨籍參選人造勢，侃侃而談當初返鄉競選理念，雖避談遞補案，但「落跑」風波，恐讓不少族人失去信心。

高潞‧以用日前到花東黨部力挺自家參選人，高喊「看見理想，全力改變」，並分享2014年辭掉記者參選議員，盼以青年的力量改變部落，她曾說雖然最後落選，但感受到花蓮鄉親「2230」票肯定與支持，這些選票鼓舞她持續投入參與公共事務，感人肺腑。

不過1月時因花蓮前議員楊德金涉貪汙定讞解職，公告由該選區「落選頭」高潞‧以用遞補，「立委遞補議員」創下地方自治史首例，但高潞消極面對議會來函，最後一刻「口頭」告知缺席就職，讓監誓法官枯坐苦等，引發族人譁然，挨轟「落跑議員」。

高潞‧以用驚覺事態嚴重，在台北發出聲明將留在國會，繼續替原住民與花蓮鄉親服務！2月時中選會再度辦理就職典禮，面臨「補考」機會，高潞仍無動於衷，不少其故鄉光復、鳳林一帶族人，對她不願意放下不分區立委身分，回故鄉打拚滿是怨言。

支持者卡造失望說，「落跑」事件重傷了族人信心，高潞本來有望替時力創下花蓮史上第一席紀錄，不理解她若能在地深耕帶領小鴨，讓台大教授鄭秀玲遞補立委豈不兩全其美。至於時代力量這次在花蓮第3、第7選區各提名莊建威與林高捷，而高潞僅223票之差落敗的第6選區則未提名。

(中時)

國民黨北市長協調會爆口角 多人… 結束下鄉行程 賴揆4月中展開「與…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。