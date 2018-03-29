那些星座最喜歡表演藝術？大數據告訴你！

2018年03月29日 14:10 中時 趙靜瑜

那些星座最喜歡表演藝術？根據2016年兩廳院售票系統購票分析，天蠍、天秤及處女座觀眾最愛欣賞表演藝術，其中七成為女性，以居住在大台北地區為主，年齡分布範圍為19歲到40歲，核心購票者年齡為31～40歲，其中天蠍、天秤、處女座的觀眾則榮登藝文票券消費力前三名寶座。

「兩廳院售票系統」作為藝文票券銷售平台，也是藝文觀眾及表演藝術場館、團隊的連結橋梁，今日首度公布兩廳院售票系統購票客群暨消費行為大數據，售票系統分析近三年銷售數據，戲劇類營收年平均為5億元以上，銷售產值居冠；音樂類位居第二並逐年攀升；舞蹈類則於2017年開始攀升，至於親子類營收則相對下滑。

在購票人數分析上，國外購票觀眾人數占比約1%，台灣本島購票觀眾居住城市排名前五大依序為台北市、新北市、台中市、高雄市及桃園市，其中大台北地區即占比50%，依序分布於大安區、板橋區、中和區、中山區及新店區。資料也顯示，平均年銷售5640場次，共售出243萬張演出票券，平均年銷售產值達11億元以上。

台北國家兩廳院藝術總監李惠美表示，兩廳院行銷整合服務中心幾經琢磨，終將兩廳院售票系統長期積累及觀察藝文票券銷售變化的巨量數據，整合為表演藝術產業可以更走進觀眾心裡的加值工具，未來也歡迎團隊互動並回饋意見。

李惠美表示，13年來首度分享分析資料，希望有效幫助節目行銷應用及資源投放，更期望進一步為文化政策制定及產業發展帶來具體助益與參考價值。

兩廳院自2005年起，導入全新「CRM顧客關係管理」運作，藉由兩廳院售票系統累積觀眾消費行為資料，得以瞄準分群顧客，精準投放藝文資訊，進而為場館及表演藝術團隊開發潛在觀眾。

根據分析資料顯示，觀眾消費模式一年以購票2次為均值，根據2016年購票紀錄，買票觀眾票價偏好500到800元區間，每人年度購票情形多數為4張以內，其中單次購買2張約三成五以上，每年約有將近三成五以上的消費者購票至少一次，重度消費次數超過8次以上的購票者約占百分之四。

(中時)