第1代哀鳳賣很貴 達人拆解告訴你原因　　

2018年03月29日 13:41 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

11年前第1代iPhone被稱為改變世界的設計，騰訊報導近日有國外拆機大神拆解這款11年的第1代iPhone手機，機身沒有任何螺絲，卡槽設計在機身底部，電池、主機板，還有排線，裡面的結構排列非常整齊，耳機孔未受潮，看完內部設計結構及工藝，驚嘆難怪iPhone會賣這麼貴。

騰訊同時還報導，「還記得喬布斯拿出第一代IPhone嗎，改變世界的設計太震撼了」、「第一代iPhone到iPhone 8大比拼」等，都引起果粉興趣及分享。依騰訊po出的影片，為國外拆機大神拆解第1代iPhone過程，滿足果粉的好奇。

拆開後可看到結構排列非常整齊的電池、主機板。翻攝騰訊

國外拆機大神指，第1代iPhone機身沒有任何螺絲，須先把背面下方黑色色料部分撬開，裡面有3顆螺絲將零件鎖好，還有一些排線連接到電池，黃色膠布則緊緊黏著裡面的零件；其在拆解第1代SIM卡時，因卡槽設計在機身底部，與現在的iPhone設計完全不同，須用刀片劃動機身，拆開後可看到結構排列非常整齊的電池、主機板，還有排線，有條機身與電池連接的排線，是控制振動器、耳機，還有側面的音量鍵按鈕。

拆解大神從第1代iPhone耳機孔往裡看，依舊是白色的，顯示第1代iPhone並沒有進水受潮，非常佩服蘋果手機的工藝；接下來拆解主機板上面的3顆螺絲釘，拆下主機板後，可以看到裡面的CPU、存儲元件等。主機板的線與電池是電焊在一起，須連同電池一起拆解。最後拆解的是螢幕，因為是用膠水黏住，需要用刀片慢慢劃開，整個過程非常小心翼翼。

第1代iPhone距離今已11年，但機身結構和排線整齊又複雜，讓拆解大神驚嘆難怪iPhone會賣這麼貴。第一代 iPhone未在台灣上市，當時售價為499美金，折合台幣15000元。

(中時電子報)