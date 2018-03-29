遠雄竹市御莊園停工訴訟案 高院判市府勝訴

2018年03月29日 14:21 中時 陳育賢

遠雄建設位於新竹市明湖路的「御莊園」建案，因違反建築法第56條及第58條規定，新竹市政府於2016年2月作出勒令停工的行政處分，遠雄建設不服提起訴願，皆遭內政部駁回，同年再向法院提起行政訴訟，高院29日判決市府勝訴。

遠雄建設公共事務發言人楊舜欽表示，目前還未收到法院判決書，不知判決理由，不過，遠雄會在收到判決書了解內容後再行研究並會再上訴。

市府工務處表示，遠雄建設御莊園建案位在明湖路青草湖上方的「新竹華城山坡地整體開發變更計畫」區內的R區街廓丙種建築用地，建蔽率12％，容積率160％，建築型態原為13層樓集合住宅。

但2013年遠雄建設委託建築師申請由原「13集合住宅」變更為「多層（27樓）集合住宅」，也就是在不變更原有建蔽率、容積率及樓地板面積下，由「矮胖型」變更為「瘦長型」。

當時內政部營建署雖曾發函同意備查，但市府多次接獲陳情，指高度有問題，新上任的市長林智堅基於安全考量且需合法的前提前，務處再請示內政部營建署，營建署此次則回覆確有違反區域計畫及建築法令規定。

市府因此通知遠雄建設其高度設計不符規定，當時「御莊園」尚未施工，市府至少4次正式函文通知遠雄辦理變更設計或暫緩施工，但遠雄皆置之不理，且施工階段也未依規定申報勘驗，擅自興建地下4層樓及地上約7層樓，對此案山坡地周圍的公共安全有嚴重危害疑慮，市府為公共安全因此於2016年2月依法勒令停工，並要求遠雄建設變更設計及補辦相關手續。

台北高等行政法院昨天宣判市府勝訴，市府工務處希望遠雄尊重高院判決，依法設計及興建建築物，且儘快依法辦理變更設計及申報勘驗，避免行政資源浪費及企業形象受損。

而遠雄當時在被勒令停工時曾喊冤表示，御莊園建案不論建照申請、建築高度審查、安全疑慮等，完全依法執行且合法，昨天獲知敗訴後也表示會再上訴。

(中時)