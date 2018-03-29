BMW大七撞車 ALTIS砸車都被判刑

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台中市郭姓男子前年10月駕駛BMW「大七」載妻兒到東海夜市，不滿開TOYOTA ALTIS的彭姓男子併排違停而按喇叭，引發彭男不滿追車，郭男連續倒車4次撞爛ALTIS車頭，彭男等人則持棍棒砸毀大七。台中地院29日宣判，依恐嚇、毀損和公共危險等罪判郭男5月徒刑、易科罰金15萬元；砸車的彭男等3人各6月徒刑、均得易科罰金18萬元。

案發在2016年10月31日晚上7時許，24歲彭男駕駛女友租來的ALTIS，搭載女友和王姓、游姓男子、羅姓少年到東海夜市，違規併排停車下披薩；正巧42歲郭男開車經過，按1短聲2長聲喇叭表達不滿，彭男不滿追車，並開至大七旁邊，嗆聲：「是你在叭嗎？」

郭男也不甘示弱，反嗆「來呀！」踩油門往前擋住ALTIS，顧不得妻兒還在車上，倒車撞ALTIS車頭，再放話：「我已經撂人來了」、「這是我的地盤捏」。

眼見無法用車子嗆對方，彭男等人索性下車

持棍棒狠砸大七擋風玻璃，還企圖開車門強拉郭男和妻兒下車，但車門上鎖而作罷；此舉更加激怒郭男，又連續倒車猛撞ALTIS車頭，直到

其車頭被撞爛，郭男還下車持球棒砸ALTIS玻璃。

雙方互告，郭男稱是為了保護妻兒才會這麼做，檢方認為郭男所為已非正當防衛或緊急避難，郭男、彭男等4人均被起訴。

台中地院29日宣判，依恐嚇、毀損和公共危險等罪判郭男5月徒刑、易科罰金15萬元；砸車的彭男等3人各6月徒刑、均得易科罰金18萬元。羅姓少年則由少年法庭審理中。

(中時)

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