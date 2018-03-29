除了焦糖奶 麥當勞還停產哪些？網淚推25年前「傳說漢堡」

2018年03月29日 14:02 中時電子報 莊楚雯

麥當勞近日停賣了焦糖奶茶、板烤雞腿堡、大大雞腿堡、無骨雞腿排，改成長期供應雞排加海苔、蔥辣搖搖粉的「搖搖樂雞腿排」，意外在網路上掀起討論。從1984年來台經營的麥當勞，過去34年中到底斬首了那些「經典美味」？

PH.Dish（@ph.dish）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 27 日 8:49 下午 張貼

1.照燒豬肉堡：

這是民國82年推出的產品，成為不吃牛肉的神食，引起風潮。據網友說法，當年因為口蹄疫爆發而走入歷史，但依然是許多人懷念的神作，「照燒醬加上豬肉滿福堡的豬肉真的是有夠好吃，吃到最後還會拿漢堡裡的生菜來沾照燒醬」、「照燒豬肉堡，麥當勞史上最好吃的漢堡沒有之一」、「有打工過的老人都知道照燒豬沾醬這道手續多麻煩，而且會不小心把肉片夾破」、「那種甜鹹的味道，搭配清鮮的萵苣，一咬下去，是豬在我舌尖耍宅打滾翻身，實在太好吃啦！」

翻攝自PTT

#照燒豬肉堡 #快樂的七分之六 為什麼台北沒有賣😭😭😭😭😭 @ geenlai 分享的貼文 於 PDT 2016 年 11月 月 5 日 11:39 下午 張貼

2.奶昔系列：

速食界龍頭麥當勞在2016年11月9日起，因奶昔整體銷售量不如預期，宣布停賣，引來許多網友抱怨「香草奶昔、草莓奶昔全部不賣了不知道在想什麼」、「還我奶昔」、「奶昔真的好喝，沾薯條吃超讚」、「小時候最愛奶昔了QQ」、「沒奶昔的麥當勞已經沒啥吸引力….」。

懶得廢話（@weix728）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 11 日 11:12 下午 張貼

Sam_chien（@sam_chien）分享的貼文 於 PDT 2016 年 5月 月 6 日 8:15 上午 張貼

3.搖搖系列：

搖搖薯條是2003年推出的新吃法，當時還找了眾多大咖明星加持。最近新推出的「搖搖樂雞腿排」，亦可以加入薯條中，宣布過去經典的「搖搖系列」回歸！「搖搖薯條真的很讚 海苔口味阿嘶」、「搖搖薯條真的是除了鹹味跟無味以外的新選擇」、「我的童年回憶啊」。

(中時電子報)

Goris 🚶🏻‍♂️（@goris.sky）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 27 日 10:45 下午 張貼