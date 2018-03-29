竹市消防局19年特刊 一覽打火弟兄英姿

新竹市消防局19年特刊，記載消防員打火英姿及出勤點滴。（徐養齡翻攝）

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中時
新竹市消防局訓練基地正副教官黃義欽技士（中），帶領學員訓練攀岩技能。（徐養齡翻攝）

新竹市消防局19年特刊日前出版，看似簡潔普通的封面，內容卻真實記載過去發生的1萬7000多件緊急勤務的心得與感想，另含多幅珍貴照片，讓讀者一窺平時火裡來水裡去的消防員扎實訓練的一面。

消防局長李世恭表示，今年出版的19年刊是1本以人物為主，可以「輕鬆閱讀」並將消防安全概念融入日常中的生活誌，以簡潔的構圖及乾淨的排版為主軸，封面選用在消防教育訓練基地拍攝的照片，強烈的明暗對比創造出視覺張力，讓人感受到火場的緊張氣氛，有興趣的民眾可到消防局臉書觀看。

該刊特別紀錄負責訓練第一線同仁，訓練基地正副教官黃義欽技士。他語重心長表示，現今消防裝備對比10多年前，效能已經大幅提高，但卻可能把人帶往更深入危險的場域，因此正確的消防救災觀念顯得更為重要。

他說，消防訓練基地提供40多位資深教官與訓練平台，除了提供給全國消防單位作為演練，也開放給民間單位申請，依照需求安排客製化課程，強化消防救災技能。

消防專業訓練基地具備4大情境訓練場地，成立以來吸引台積電、聯電等國內外單位，到基地接受專業訓練，今年首度挹注市庫突破400萬元，消防局並透過全新維護管理機制，不採外包制，每年為市庫省下81萬餘元，開源節流有成。

(中時)

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