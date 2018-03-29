最快４年後！腸病毒疫苗不用挨針 用鼻子吸就可以

2018年03月29日 14:11 中時 魏怡嘉

未來腸病毒疫苗可以用鼻吸入、不用再挨針，且可以針對多型腸病毒一網打盡。國家衛生研究院團隊經過3年，搶先全球研發「廣效型腸病毒疫苗」，且只要在鼻腔中滴入經黏膜吸收即具有保護力，現已完成動物實驗並向美國申請專利，經技轉後預計今年底展開人體臨床試驗，最快4年後上市造福民眾。

國衛院感疫所副研究員周彥宏表示，目前腸病毒疫苗的研發通常只能針對其中的一型進行預防，例如現階段正在研發的腸病毒A71型疫苗。但腸病毒是一群型別眾多的病毒，若能研發出可以有廣泛保護力的腸病毒疫苗，不僅可以提高預防經濟效益，也能讓民眾獲得更多的保護。

國衛院研究團隊搶先全球研發，利用黏膜性載體攜帶驅動腸病毒顆粒基因構成的「廣效型腸病毒疫苗」，周彥宏指出，其可針對克沙奇A16、A10及A6及A71型中的B4、C2、C4發揮保護力，現已完成基因轉殖鼠動物實驗，保護效果達100％。

值得一提的是，很多疫苗多以注射施打為主，周彥宏表示，腸病毒疫苗是以幼兒為主要施打對象的疫苗，幼兒看到針管不免心生恐懼哇哇大哭，且挨針的疼痛也不好受，「廣效型腸病毒疫苗」主要以黏膜性載體攜帶非結構性蛋白進入體內，讓人體免疫產生辨視，也就是將疫苗液滴入鼻腔經鼻吸入即可。技轉公司預計年底展人體臨床試驗，若順利可以在4年後上市。

(中時)