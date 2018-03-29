MLB》哈波能當上4億男？大谷會轉投手嗎？

2018年03月29日 14:00 中時電子報 盧品青

大聯盟例行賽開鑼，今年是國民外野手哈波(Bryce Harper)合約的最後一年，這位22歲就摘下國聯MVP的巨星，能否如願成為史上首位「4億男」？天使隊大谷翔平有辦法投打兼顧，一路走完例行賽嗎？

由於季外自由市場非常保守，球團普遍捨不得砸錢，ESPN匯集聯盟43位總管與球探的意見，一般認為哈波有機會刷新洋基史坦頓(Giancarlo Stanton)總值3.25億美元(13年)的紀錄，但其中只有6位認為哈波可以達到4億美元。

金鶯三壘手馬恰多(Manny Machado)也要在今年進入自由市場，跟哈波一樣將滿26歲，過去3季破百轟，是個不折不扣的重砲，還能兼守游擊，足以威脅哈波的身價。以單季年薪來說，今年身價最高的是大谷翔平的天使隊友卓奧特(Mike Trout)，高達3400萬美元。

對於大谷來說，最熱的話題在於他能以二刀流角色走到多遠。結果是相當分歧的，23位總管與球探認為他會轉成全職投手，剩下20位認為他可以投打兼顧。

由此可見大谷的打擊還無法令人放心，即使是支持他的那20位球探，也覺得他要下3A調整一陣子之後才能跟上大聯盟的投打節奏。但沒有人因此小看大谷，「他的打擊確實有缺陷，他還想挑戰不可能的任務，但他也是個怪物級的運動員，在他熟悉大聯盟之前我們不宜妄下定論。」

天使球團答應過讓大谷保持二刀流身分，所以他放棄國聯的道奇而加盟美聯的天使，但外界普遍認為天使今年只是實驗的心態，他們會優先確保他投球的能力，要到下一季才能放心讓他擔任全職二刀流。

(中時電子報)