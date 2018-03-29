MLB》哈波能當上4億男？大谷會轉投手嗎？

天使隊投手大谷翔平(左)與國民隊外野手哈波。(美聯社)

友善列印
中時電子報

大聯盟例行賽開鑼，今年是國民外野手哈波(Bryce Harper)合約的最後一年，這位22歲就摘下國聯MVP的巨星，能否如願成為史上首位「4億男」？天使隊大谷翔平有辦法投打兼顧，一路走完例行賽嗎？

由於季外自由市場非常保守，球團普遍捨不得砸錢，ESPN匯集聯盟43位總管與球探的意見，一般認為哈波有機會刷新洋基史坦頓(Giancarlo Stanton)總值3.25億美元(13年)的紀錄，但其中只有6位認為哈波可以達到4億美元。

金鶯三壘手馬恰多(Manny Machado)也要在今年進入自由市場，跟哈波一樣將滿26歲，過去3季破百轟，是個不折不扣的重砲，還能兼守游擊，足以威脅哈波的身價。以單季年薪來說，今年身價最高的是大谷翔平的天使隊友卓奧特(Mike Trout)，高達3400萬美元。

對於大谷來說，最熱的話題在於他能以二刀流角色走到多遠。結果是相當分歧的，23位總管與球探認為他會轉成全職投手，剩下20位認為他可以投打兼顧。

由此可見大谷的打擊還無法令人放心，即使是支持他的那20位球探，也覺得他要下3A調整一陣子之後才能跟上大聯盟的投打節奏。但沒有人因此小看大谷，「他的打擊確實有缺陷，他還想挑戰不可能的任務，但他也是個怪物級的運動員，在他熟悉大聯盟之前我們不宜妄下定論。」

天使球團答應過讓大谷保持二刀流身分，所以他放棄國聯的道奇而加盟美聯的天使，但外界普遍認為天使今年只是實驗的心態，他們會優先確保他投球的能力，要到下一季才能放心讓他擔任全職二刀流。

(中時電子報)

國際羽總更改局分賽制 有利林丹… 台灣媳婦福原愛俏麗瀏海 網友直…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。